3. Liga, Gruppe 3 Michael Peter rettet Nottwil einen Punkt gegen Grosswangen-Ettiswil Das Resultat im Spiel zwischen Nottwil und Grosswangen-Ettiswil lautet 1:1. 24.10.2021, 08.35 Uhr

(chm)

Noel Luca Luternauer traf in der 17. Minute zum 0:1. Der Ausgleich fiel in den letzten Spielminuten. Michael Peter traf in der 88. Minute für Grosswangen-Ettiswil zum Ausgleich.

Grosswangen-Ettiswil kassierte vier gelbe Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Nottwil, Thibault Jufer (78.) kassierte sie.

Das Unentschieden bedeutet für Nottwil einen Sprung in der Tabelle.

Mit elf Punkten liegt das Team auf Rang 8.

Das Team rückt damit einen Platz vor.

Nottwil hat bisher dreimal gewonnen, fünfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Auf Nottwil wartet im nächsten Spiel das neuntplatzierte Team FC Knutwil, also der Tabellennachbar. Diese Begegnung findet am 31. Oktober statt (14.00 Uhr, Birrer Arena, Knutwil).

Für Grosswangen-Ettiswil hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zehn Punkten auf Rang 10. Grosswangen-Ettiswil hat bisher zweimal gewonnen, viermal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Grosswangen-Ettiswil trifft im nächsten Spiel daheim auf FC Sempach (Platz 11). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am 31. Oktober statt (14.00 Uhr, Gutmoos, Grosswangen).

Telegramm: FC Nottwil - FC Grosswangen-Ettiswil 1:1 (0:1) - Sportplatz Bühlwäldli, Nottwil – Tore: 17. Noel Luca Luternauer 0:1. 88. Michael Peter 1:1. – Nottwil: Colin Thijs, David Renggli, Thibault Jufer, Pascal Bühlmann, Arno Wildi, Nico Blöchliger, Joel Burkhardt, Louis Willimann, Cornel Schmidiger, Michael Peter, Christoph Basler. – Grosswangen-Ettiswil: Vito Fischer, Joel Wälti, Daniel Bucher, Marvin Wirz, Nick Baumeler, Festim Neziri, Sven Baumeler, Fabian Ukaj, Remo Zeder, Albion Ajdini, Noel Luca Luternauer. – Verwarnungen: 60. Festim Neziri, 78. Thibault Jufer, 87. Vito Fischer, 89. Roland Stöckli, 93. Daniel Bucher.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 3: SC Reiden - FC Altbüron-Grossdietwil 1:3, FC Nottwil - FC Grosswangen-Ettiswil 1:1, FC Ruswil - FC Knutwil 3:2, FC Buttisholz - FC Entlebuch 1:2, FC Wolhusen - FC Dagmersellen 2:2, FC Sempach - FC Escholzmatt-Marbach 2:0

Tabelle: 1. FC Entlebuch 10 Spiele/27 Punkte (26:13). 2. FC Ruswil 10/22 (23:8), 3. FC Dagmersellen 10/18 (29:13), 4. FC Buttisholz 10/16 (19:11), 5. SC Reiden 10/16 (12:16), 6. FC Altbüron-Grossdietwil 10/15 (24:13), 7. FC Wolhusen 10/15 (17:13), 8. FC Nottwil 10/11 (14:19), 9. FC Knutwil 10/10 (16:27), 10. FC Grosswangen-Ettiswil 10/10 (16:23), 11. FC Sempach 10/5 (12:31), 12. FC Escholzmatt-Marbach 10/4 (9:30).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 24.10.2021 08:32 Uhr.