3. Liga, Gruppe 1 Michael Planzer rettet Erstfeld einen Punkt gegen Muotathal Im Spiel zwischen Muotathal und Erstfeld hat es zwar viele Tore gegeben, aber keinen Sieger. Die Teams trennten sich 3:3. 15.05.2022, 10.32 Uhr

(chm)

Dreimal ging Muotathal in Führung. In Rückstand lag das Team nie. Doch Erstfeld schaffte jeweils den Ausgleich, zuletzt in der 92. Minute.

Nach jedem der drei Führungstore von Muotathal glich Erstfeld direkt wieder aus. Zuletzt ging Muotathal durch Silvan Betschart in der 80. Minute 3:2 in Führung. Kurz vor Schluss, in der 92. Minute, traf Michael Planzer für Erstfeld zum 3:3-Ausgleich.

Die Torschützen für Muotathal waren: Silvan Betschart, Dominik Schelbert und Andy Schelbert. Die Torschützen für Erstfeld waren: Michael Traxel, Michael Planzer und Michael Baumann.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Muotathal für Marcel Betschart (12.), Fabian Hediger (69.) und Thomas Betschart (84.). Keine einzige Karte erhielt Erstfeld.

Die Tabellensituation bleibt für Muotathal unverändert. Mit 24 Punkten liegt das Team auf Rang 7. Muotathal hat bisher siebenmal gewonnen, zehnmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Muotathal spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Sursee (Platz 5). Das Spiel findet am 21. Mai statt (19.00 Uhr, Stadion Schlottermilch, Sursee).

Erstfeld bleibt trotz dem Unentschieden auf dem ersten Platz. Das Team hat nunmehr 45 Punkte. Erstfeld hat bisher 14mal gewonnen, dreimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Erstfeld zuhause auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zwölftplatzierte FC Ibach II. Das Spiel findet am 21. Mai statt (18.00 Uhr, Pfaffenmatt, Erstfeld).

Telegramm: FC Muotathal - ESC Erstfeld 3:3 (1:1) - Fussballplatz Widmen, Muotathal – Tore: 17. Andy Schelbert (Penalty) 1:0.22. Michael Baumann 1:1. 62. Dominik Schelbert 2:1. 65. Michael Traxel 2:2. 80. Silvan Betschart 3:2. 92. Michael Planzer 3:3. – Muotathal: Roland Gwerder, Petrit Panxhaj, Andy Schelbert, Adrian Betschart, Fabian Annen, Marcel Betschart, Nick Bürgler, Armin Bürgler, Dominik Schelbert, Ivo Horat, Silvan Schelbert. – Erstfeld: Robin Baumann, Nino Epp, Michael Traxel, Michael Baumann, Patrik Wyrsch, Damian Eller, David Epp, Jeremias Baumann, Silvan Baumann, Fabian Gerig, Mattia Epp. – Verwarnungen: 12. Marcel Betschart, 69. Fabian Hediger, 84. Thomas Betschart.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 15.05.2022 10:29 Uhr.