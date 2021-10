4. Liga, Gruppe 6 Michael Schwarzentruber führt Triengen mit drei Toren zum Sieg gegen Emmen Sieg für Triengen: Gegen Emmen gewinnt das Team am Dienstag zuhause 7:1. 06.10.2021, 23.56 Uhr

(chm)

Schon früh setzte Triengen dem Spiel den Stempel auf. Das erste Tor fiel in der 3. Minute, bis zum Halbzeitpfiff stand es bereits 5:0 für den späteren Sieger. In der zweiten Halbzeit erhöhte Triengen noch auf 7:1.

Emmen war ein einziges Tor vergönnt, nämlich in der 84. Minute zum zwischenzeitlichen 1:7.

Matchwinner für Triengen war Michael Schwarzentruber, der gleich dreimal traf. Die weiteren Torschützen für Triengen waren: Lukas Arnold (1 Treffer), Joel Roos (1 Treffer), Dario Riesen (1 Treffer) und Cyrill Földes (1 Treffe.) einziger Torschütze für Emmen war: Shkumbin Shkodra (1 Treffer).

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Emmen für Hazir Bozhdaraj (53.), Shkumbin Shkodra (73.) und Ehad Lika (89.). Triengen blieb ohne Karte.

Triengen hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Das Team schiesst im Schnitt 3.5 Tore pro Partie.

Die Abwehr von Emmen kassiert nicht selten viele Gegentore. Total liess das Team 27 Tore in sechs Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 4.5 Toren pro Spiel (Rang 10).

Triengen machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit sieben Punkten auf Rang 6. Triengen hat bisher zweimal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt. Triengen konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Im nächsten Spiel kriegt es Triengen zuhause mit seinem Tabellennachbarn FC Hitzkirch 2 (Platz 7) zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am Sonntag (10. Oktober) (14.00 Uhr, Schäracher, Triengen).

Emmen verharrt nach der Niederlage auf dem 10. Und damit letzten Platz. Emmen hat bisher einmal gewonnen und fünfmal verloren.

Emmen tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von FC Littau III an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am Sonntag (10. Oktober) (15.00 Uhr, Ruopigen, Littau).

Telegramm: FC Triengen 1 - SC Emmen b 7:1 (5:0) - Schäracher, Triengen – Tore: 3. Michael Schwarzentruber 1:0. 13. Cyrill Földes 2:0. 19. Dario Riesen 3:0. 24. Michael Schwarzentruber 4:0. 35. Michael Schwarzentruber 5:0. 54. Joel Roos 6:0. 74. Lukas Arnold 7:0. 84. Shkumbin Shkodra 7:1. – Triengen: Lukas Wyss, Nicola Häfliger, Joel Roos, Lukas Arnold, Christoph Illi, Mario Baumann, Cyrill Földes, Michael Schwarzentruber, Robin Jurt, Dario Riesen, Luca Lustenberger. – Emmen: Rafael Gomes Tomas, Henrique Botelho Da Rocha, Daniel Carvalho Domingues, Hazir Bozhdaraj, Carlos Botelho Da Rocha, Scepan Corovic, Ivica Harambasic, David Susnja, Dejan Cvetkovic, Ehad Lika, Shkumbin Shkodra. – Verwarnungen: 53. Hazir Bozhdaraj, 73. Shkumbin Shkodra, 89. Ehad Lika.

Tabelle: 1. FC Schötz II 6 Spiele/18 Punkte (20:7). 2. FC Wauwil-Egolzwil 6/15 (28:5), 3. FC Littau III 6/12 (20:17), 4. FC Gunzwil 6/9 (13:10), 5. FC Eschenbach II 6/7 (14:10), 6. FC Triengen 1 6/7 (21:17), 7. FC Hitzkirch 2 6/6 (7:18), 8. FC Hochdorf 6/6 (6:17), 9. FC Ruswil 6/4 (13:23), 10. SC Emmen b 6/3 (9:27).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 6 finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 06.10.2021 23:54 Uhr.