4. Liga, Gruppe 2 - Mirand Berisha führt Perlen mit vier Toren zum Sieg gegen Rotkreuz

Synthetische Eisflächen Weil Strompreise explodieren: Luzerner Kunsteisbahnfirma Glice im Hoch

Ob in Mexiko, in der Mall of Switzerland oder auf dem Berner Bundesplatz: Die Kunsteisbahnen von Glice erfreuen sich grosser Beliebtheit. Das Unternehmen profitiert davon, dass strom- und wasserbetriebene Bahnen teurer im Unterhalt werden.