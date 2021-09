Frauen 2. Liga Miriam Mathis rettet Stans einen Punkt gegen Escholzmatt-Marbach Das Resultat im Spiel zwischen Escholzmatt-Marbach und Stans lautet 1:1. 26.09.2021, 09.24 Uhr

(chm)

In der ersten Halbzeit blieb die Partie torlos. Kaum aus der Pause zurückgekehrt, traf aber Escholzmatt-Marbach zum 1:0. Der Ausgleich fiel erst in der Nachspielzeit: Miriam Mathis traf in der 91. Minute für Escholzmatt-Marbach zum Ausgleich.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Escholzmatt-Marbach sah Larissa Bucher (35.) die rote Karte. Gelbe Karten gab es keine. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Stans, Eva Spieler (4.) kassierte sie.

Nach dem Unentschieden verliert Escholzmatt-Marbach einen Platz in der Tabelle und liegt neu mit fünf Punkten auf Rang 7. Escholzmatt-Marbach hat bisher einmal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Escholzmatt-Marbach geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Luzern Frauen 2 (Platz 5) weiter. Das Spiel findet am 3. Oktober statt (14.00 Uhr, Sportanlagen Allmend, Luzern).

Das Unentschieden bringt Stans in der Tabelle zwei Plätze nach vorne. Das Team liegt neu mit 13 Punkten auf Rang 1 Stans hat bisher viermal gewonnen, nie verloren und einmal unentschieden gespielt.

Stans spielt in der nächsten Partie daheim gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Adligenswil (Rang 8). Die Partie findet am 2. Oktober statt (18.00 Uhr, Eichli, Stans).

Telegramm: Team Region Entlebuch - SG Stans-Engelberg 1:1 (0:0) - Moosmättili, Schüpfheim – Tore: 47. Eliane Fuchs 1:0. 91. Miriam Mathis 1:1. – Escholzmatt-Marbach: Melanie Schmid, Rebekka Studer, Andrea Kaufmann, Eliane Fuchs, Selina Burri, Tamara Emmenegger, Deborah Müller, Tabea Emmenegger, Larissa Bucher, Sabine Dahinden, Deborah Duss. – Stans: Leandra Litschi, Anja Odermatt, Daniela Barmettler, Lea Lenherr, Eva Spieler, Miriam Mathis, Denise Baumann, Leandra Schegg, Angelina Leder, Katrin Mathis, Gina Niederberger. – Verwarnungen: 4. Eva Spieler – Ausschluss: 35. Larissa Bucher.

Alle Spiele des Tages in der Frauen 2. Liga: FC Horw - FC Kickers Luzern 2:1, Team Region Entlebuch - SG Stans-Engelberg 1:1

Tabelle: 1. SG Stans-Engelberg 5 Spiele/13 Punkte (14:3). 2. Team Uri Frauen I 4/12 (21:2), 3. SK Root 4/12 (16:4), 4. FC Willisau 4/9 (10:7), 5. FC Luzern Frauen 2 4/7 (7:3), 6. FC Horw 5/6 (8:21), 7. Team Region Entlebuch 5/5 (6:14), 8. FC Adligenswil 4/3 (5:9), 9. FC Küssnacht a/R 4/3 (4:14), 10. FC Kickers Luzern 5/3 (7:10), 11. SC Nebikon 4/1 (5:10), 12. FC Lugano Femminile II 4/1 (2:8).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 26.09.2021 09:21 Uhr.