3. Liga, Gruppe 1 Muotathal mit Sieg gegen Baar – Marcel Betschart trifft zum Sieg Muotathal behielt im Spiel gegen Baar am 11.05.2022, 22.22 Uhr

(chm)

Dienstag

zuhause das bessere Ende für sich und siegte 2:1.

Zunächst musste Muotathal einen Rückstand hinnehmen: In der 27. Minute traf Giordan Martino für Baar zum 1:0. Zwei Tore innerhalb von zehn Minuten brachten aber für Muotathal die Wende. Andy Schelbert schoss in der 47. Minute den Ausgleich, in der 57. Minute erzielte Marcel Betschart den Siegtreffer.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Baar kassierte vier gelbe Karten. Bei Muotathal erhielten Armin Bürgler (41.) und Thomas Betschart (94.) eine gelbe Karte.

Die Tabellensituation hat sich für Muotathal nicht verändert. 23 Punkte bedeuten Rang 7. Muotathal hat bisher siebenmal gewonnen, zehnmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Muotathal daheim mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team ESC Erstfeld. Diese Begegnung findet am Samstag (14. Mai) statt (18.00 Uhr, Fussballplatz Widmen, Muotathal).

Baar macht trotz der Niederlage in der Tabelle einen kleinen Sprung um einen Platz nach vorne und liegt neu mit 38 Punkten auf Rang 2. Nach zwei Siegen in Serie verliert Baar erstmals wieder.

Für Baar geht es zuhause gegen FC Sursee (Platz 5) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am Samstag (14. Mai) (17.00 Uhr, Fussballanlage Lättich, Baar).

Telegramm: FC Muotathal - FC Baar 1 2:1 (1:1) - Fussballplatz Widmen, Muotathal – Tore: 27. Giordan Martino 0:1. 47. Andy Schelbert (Penalty) 1:1.57. Marcel Betschart 2:1. – Muotathal: Sven Gwerder, Petrit Panxhaj, Andy Schelbert, Adrian Betschart, Fabian Annen, Marcel Betschart, Nick Bürgler, Armin Bürgler, Dominik Schelbert, Ivo Horat, Andrin Bürgler. – Baar: Nils Bruhnsen, Diego Messina, Antonije Djakovic, Yanik Langenegger, Daniel Marquez, Daniel Dietrich, Nedeljko Maric, Fatlum Sylejmani, Danilo Manuel Santos Felix, Giordan Martino, Tim Müller. – Verwarnungen: 4. Danilo Manuel Santos Felix, 41. Armin Bürgler, 43. Daniel Marquez, 68. Giordan Martino, 81. Antonije Djakovic, 94. Thomas Betschart.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 11.05.2022 22:20 Uhr.