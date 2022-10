4. Liga, Gruppe 4 Nassim Boudour rettet Olympique Lucerne einen Punkt gegen Emmen Je ein Punkt für Olympique Lucerne und Emmen: Die Teams trennen sich 2:2 02.10.2022, 23.44 Uhr

Das Skore eröffnete Robin Küng in der 14. Minute. Er traf für Emmen zum 1:0. In der 76. Minute baute der gleiche Robin Küng die Führung für Emmen weiter aus. Ein Doppelschlag brachte Olympique Lucerne doch noch einen Punkt: Zunächst war Briliant Kasumi in der 89. Minute erfolgreich, dann traf Nassim Boudour vier Minuten später zum 2:2.

Gelbe Karten gab es bei Olympique Lucerne für Alessandro Guida (89.), Ardijan Muzliukaj (89.) und Valon Duzhmani (91.). Eine Verwarnung gab es für Emmen, nämlich für Luca Roth (89.).

In der Abwehr gehört Olympique Lucerne zu den Besten: Das Team kassiert im Schnitt 1.2 Tore pro Partie (Rang 1).

Nach dem Unentschieden verliert Olympique Lucerne einen Platz in der Tabelle und liegt neu mit elf Punkten auf Rang 4. Olympique Lucerne hat bisher dreimal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Olympique Lucerne spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Hochdorf (Platz 9). Diese Begegnung findet am 8. Oktober statt (19.00 Uhr, Arena, Hochdorf).

Emmen bleibt trotz dem Unentschieden auf dem ersten Platz. Das Team hat nunmehr 14 Punkte. Emmen hat bisher viermal gewonnen, nie verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Emmen bestreitet als nächstes zuhause das Spitzenspiel gegen das zweitplatzierte Team FC Hitzkirch 2. Das Spiel findet am 8. Oktober statt (20.00 Uhr, Sportanlage Feldbreite, Emmen).

Telegramm: Olympique Lucerne - SC Emmen II 2:2 (0:1) - Sportanlagen Allmend, Luzern – Tore: 14. Robin Küng 0:1. 76. Robin Küng 0:2. 89. Briliant Kasumi 1:2. 93. Nassim Boudour 2:2. – Olympique Lucerne: Michael Rieder, Agon Arifaj, Dardan Abazi, Briliant Kasumi, Yousry Shafik, Alessandro Guida, Omar Essakhi, Sefer Seferi, Meriton Alushaj, Leandro Camoesa Correira, Valon Duzhmani. – Emmen: Luca Roth, Joel Kunz, Vedad Nurisic, Joel John, Severo Gomez, Can Köse, Kristijan Stojanov, Bukurim Ballazhi, Michael Locher, Miguel Dos Santos Ferreira, Robin Küng. – Verwarnungen: 89. Alessandro Guida, 89. Luca Roth, 89. Ardijan Muzliukaj, 91. Valon Duzhmani.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 4:

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 02.10.2022 23:41 Uhr.

