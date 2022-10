Frauen 2. Liga Nebikon bezwingt Escholzmatt-Marbach Nebikon behielt im Spiel gegen Escholzmatt-Marbach am Sonntag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 3:1. 18.10.2022, 04.33 Uhr

Nebikon ging in der 5. Spielminute durch Lia Glanzmann in Führung, ehe Escholzmatt-Marbach in der 20. Minute (Lorena Theiler) der Ausgleich gelang. In der 77. Minute schoss Pia Bucher Nebikon mittels Elfmeter in Führung (2:1). Den tormässigen Schlusspunkt setzte Sonja Bucher in der 80. Minute. Sie traf zum 3:1 für Nebikon.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Mit einem Gegentore-Schnitt von 0.7 hat die Abwehr von Nebikon ihre Qualitäten in den bisherigen Spielen schon vermehrt unter Beweis gestellt. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Der Sturm belegt mit 14 geschossenen Toren Rang 6.

Zahlreiche Gegentore sind für Escholzmatt-Marbach ein relativ häufiges Phänomen. Total liess das Team 20 Tore in sieben Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.9 Toren pro Spiel (Rang 7).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Nebikon. Mit 14 Punkten liegt das Team auf Rang 4. Nebikon hat bisher viermal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Nebikon auswärts mit seinem Tabellennachbarn FC Horw (Platz 5) zu tun. Die Partie findet am 22. Oktober statt (18.00 Uhr, Seefeld, Horw).

Mit der Niederlage rückt Escholzmatt-Marbach in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit vier Punkten neu Platz 9. Escholzmatt-Marbach hat bisher einmal gewonnen, fünfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Escholzmatt-Marbach spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Luzern Frauen 2 (Platz 7). Die Partie findet am 22. Oktober statt (18.00 Uhr, Sportplatz Farbschachen, Entlebuch).

Telegramm: SC Nebikon - Team Region Entlebuch 3:1 (1:1) - Stämpfel, Nebikon – Tore: 5. Lia Glanzmann 1:0. 20. Lorena Theiler 1:1. 77. Pia Bucher (Penalty) 2:1.80. Sonja Bucher 3:1. – Nebikon: Eveline Sägesser, Jelena Müller, Sonja Bucher, Ilona Bosoppi, Lisa Hammelbacher, Milena Hammelbacher, Francine Salamin, Lia Glanzmann, Yvonne Birrer, Janine Zurfluh, Angela Tschopp. – Escholzmatt-Marbach: Melanie Schmid, Ramona Portmann, Tabea Emmenegger, Jana Bieri, Deborah Duss, Selina Burri, Deborah Müller, Michèle Bieri, Lorena Theiler, Leandra Limacher, Sabine Dahinden. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

