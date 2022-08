Frauen 2. Liga Nebikon gewinnt im Auftaktspiel klar gegen Adligenswil Nebikon beginnt die Saison mit einem Erfolgserlebnis: Gegen Adligenswil setzt es auswärts einen 3:0-Sieg ab. 28.08.2022, 23.15 Uhr

Per Penalty traf Chantal Hodel in der 51. Minute zur 1:0-Führung für Nebikon. Per Penalty erhöhte Janine Zurfluh in der 55. Minute zum 2:0 für Nebikon. Acht Minuten dauerte es, ehe Janine Zurfluh erneut erfolgreich war. Sie traf in der 63. Minute zum 3:0 für Nebikon. Das Tor fiel durch einen Elfmeter.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In der Tabelle steht Nebikon nach dem ersten Spiel auf Rang 2. Nebikon spielt in der nächsten Partie in einem Auswärtsspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Sursee (Rang 10). Die Partie findet am 3. September statt (20.00 Uhr, Stadion Schlottermilch, Sursee).

Nach dem ersten Spiel steht Adligenswil auf dem neunten Rang. Adligenswil trifft im nächsten Spiel auswärts auf FC Luzern Frauen 2 (Platz 8). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am 4. September (14.00 Uhr, Sportanlagen Allmend, Luzern).

Telegramm: FC Adligenswil - SC Nebikon 0:3 (0:0) - Löösch, Adligenswil – Tore: 51. Chantal Hodel (Penalty) 0:1.55. Janine Zurfluh (Penalty) 0:2.63. Janine Zurfluh (Penalty) 0:3. – Adligenswil: Milena Betschart, Vivienne Bucher, Julia Bucher, Julia Küher, Matilda Schmidli, Alina Prudente, Ramona Imhof, Mirdita Ademi, Manuela Strub, Alina Procacci, Alina Vogel. – Nebikon: Eveline Sägesser, Milena Hammelbacher, Ilona Bosoppi, Sonja Bucher, Lisa Hammelbacher, Sabrina Gamma, Chantal Hodel, Lia Glanzmann, Yvonne Birrer, Pia Bucher, Angela Tschopp. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 2. Liga:

