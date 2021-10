4. Liga, Gruppe 5 Nebikon gewinnt klar gegen Triengen Nebikon gewinnt am Samstag auswärts gegen Triengen 3:0. 19.10.2021, 09.20 Uhr

(chm)

Das Tor von Younes Abouri in der 11. Minute bedeutete die 1:0-Führung für Nebikon. In der 57. Minute baute Anel Jukic den Vorsprung für Nebikon auf zwei Tore aus (2:0). Nebikon baute in der 76. Minute die Führung für Nebikon weiter aus: Torschütze war erneut Anel Jukic.

Im Spiel gab es total acht Karten. Bei Nebikon sah Marko Mijatovic (87.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Nebikon weitere vier gelbe Karten. Bei Triengen erhielten Marcio Cardoso (22.), Erdon Stojkaj (25.) und Enger Emilio Florian De Los Santos (89.) eine gelbe Karte.

In der Defensive hat Nebikon in seinen bisherigen Spielen meist überzeugt. Im Schnitt lässt das Team nur 0.8 Tore zu pro Spiel zu. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Der Sturm belegt mit 13 geschossenen Toren Rang 5.

Die Abwehr von Triengen kassiert nicht selten viele Gegentore. Das Team kassiert im Schnitt 2.8 Tore pro Partie (Rang 9).

Die Tabellensituation bleibt für Nebikon unverändert. 15 Punkte bedeuten Rang 4. Nebikon hat bisher viermal gewonnen, einmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Auf Nebikon wartet im nächsten Spiel das fünftplatzierte Team FC Willisau, also der Tabellennachbar. Die Partie findet am 23. Oktober statt (18.00 Uhr, Stämpfel, Nebikon).

Für Triengen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sechs Punkten auf Rang 9. Triengen hat bisher zweimal gewonnen und sechsmal verloren.

Für Triengen geht es auswärts gegen FC Buttisholz (Platz 6) weiter. Diese Begegnung findet am 23. Oktober statt (18.00 Uhr, Sportpark, Buttisholz).

Telegramm: FC Triengen 2 - SC Nebikon 0:3 (0:1) - Schäracher, Triengen – Tore: 11. Younes Abouri 0:1. 57. Anel Jukic 0:2. 76. Anel Jukic 0:3. – Triengen: Flavio Santos Marques, Steven Sommer, Marcio Cardoso, Marcos Rafael Oliveira Faria, Erdon Stojkaj, Enger Emilio Florian De Los Santos, Claudio Manuel Marques Teixeira, To Miguel Pereira Pinto, Jetmir Dalipi, Dani Dos Santos Adao, Lirim Rudaj. – Nebikon: Michael Wechsler, Manuel Monzee, Marco Stutz, Stefan Schnider, Raphael Kaufmann, Younes Abouri, Fabian Schürmann, Jonas Schwegler, Paolo Studer, Anel Jukic, Timo Tschopp. – Verwarnungen: 22. Marcio Cardoso, 25. Erdon Stojkaj, 50. Manuel Monzee, 75. Fabian Schürmann, 79. Philipp Galliker, 89. Enger Emilio Florian De Los Santos, 89. Timo Tschopp – Ausschluss: 87. Marko Mijatovic.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 5: FC Triengen 2 - SC Nebikon 0:3, FC Willisau - FC Entlebuch 2:1, FC Schüpfheim - FC Zell 3:2, FC Sempach - FC Buttisholz 2:2

Tabelle: 1. FC Zell 8 Spiele/21 Punkte (29:9). 2. SC Eich 8/19 (22:8), 3. FC Sempach 8/15 (14:11), 4. SC Nebikon 8/15 (13:6), 5. FC Willisau 8/13 (20:18), 6. FC Buttisholz 8/8 (12:19), 7. FC Sursee 8/7 (11:19), 8. FC Entlebuch 8/6 (9:22), 9. FC Triengen 2 8/6 (11:22), 10. FC Schüpfheim 8/4 (11:18).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 5 finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 19.10.2021 09:16 Uhr.