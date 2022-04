Frauen 2. Liga Nebikon holt sich drei Punkte gegen Horw Sieg für Nebikon: Gegen Horw gewinnt das Team am Dienstag zuhause 3:1. 19.04.2022, 23.44 Uhr

Angela Tschopp eröffnete in der 7. Minute das Skore, als sie für Nebikon das 1:0 markierte. In der 49. Minute baute Lia Glanzmann den Vorsprung für Nebikon auf zwei Tore aus (2:0). Nebikon erhöhte in der 85. Minute seine Führung durch Pia Bucher weiter auf 3:0. Den Schlussstand stellte Ramona Heer in der 89. Minute her, als sie für Horw auf 1:3 verkürzte.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Zahlreiche Gegentore sind für Horw ein relativ häufiges Phänomen. Die total 43 Gegentore in 14 Spielen bedeuten einen Schnitt von 3.1 Toren pro Match (Rang 12).

Nebikon machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit elf Punkten auf Rang 9. Nebikon hat bisher dreimal gewonnen, neunmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Nebikon trifft im nächsten Spiel auswärts auf FC Adligenswil (Platz 12). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am Sonntag (24. April) statt (16.00 Uhr, Löösch, Adligenswil).

Für Horw hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 16 Punkten auf Rang 7. Für Horw war es bereits die fünfte Niederlage in Serie.

Für Horw geht es daheim gegen FC Luzern Frauen 2 (Platz 4) weiter. Die Partie findet am Samstag (23. April) statt (18.00 Uhr, Seefeld, Horw).

Telegramm: SC Nebikon - FC Horw 3:1 (1:0) - Stämpfel, Nebikon – Tore: 7. Angela Tschopp 1:0. 49. Lia Glanzmann 2:0. 85. Pia Bucher 3:0. 89. Ramona Heer 3:1. – Nebikon: Eveline Sägesser, Jasmin Häller, Sonja Bucher, Ilona Bosoppi, Lisa Hammelbacher, Marie Eve Salamin, Chantal Hodel, Francine Salamin, Lia Glanzmann, Pia Bucher, Angela Tschopp. – Horw: Sarah Bürgi, Katrin Pfandl, Astrid Beeler, Carmela Bernasconi, Ladina Ringeisen, Elin Fredriksson, Michaela Zellweger, Sabina Odermatt, Vivienne van de Rijt, Melanie Kaufmann, Dorothea handschin. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 2. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

