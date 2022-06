Frauen 2. Liga Nebikon mit Sieg gegen Kickers – Sonja Bucher mit Siegtor Nebikon behielt im Spiel gegen Kickers am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 2:1. 11.06.2022, 23.06 Uhr

(chm)

Der Siegtreffer für Nebikon gelang Sonja Bucher in der 58. Minute. In der 7. Minute hatte Pia Bucher Nebikon in Führung gebracht. Der Ausgleich für Kickers fiel in der 40. Minute durch Melanie Hotz.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Mit dem Sieg rückt Nebikon um einen Platz nach vorne. Mit 18 Punkten liegt das Team auf Rang 9. Nebikon hat bisher viermal gewonnen, elfmal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Auf Nebikon wartet im nächsten Spiel das achtplatzierte Team FC Lugano Femminile II, also der Tabellennachbar. Zu diesem Spiel kommt es am 19. Juni (12.00 Uhr, Stadio Comunale Cornaredo, Lugano).

Kickers verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Für Kickers ist es bereits die 14. Niederlage der laufenden Saison. Zwei Spiele von Kickers gingen unentschieden aus.

Kickers tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von Team Uri Frauen I an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 19. Juni (14.00 Uhr, Sportplatz Tribschen, Luzern).

Telegramm: SC Nebikon - FC Kickers Luzern 2:1 (1:1) - Stämpfel, Nebikon – Tore: 7. Pia Bucher 1:0. 40. Melanie Hotz 1:1. 58. Sonja Bucher 2:1. – Nebikon: Eveline Sägesser, Jelena Müller, Ilona Bosoppi, Pia Bucher, Lisa Hammelbacher, Marie Eve Salamin, Sonja Bucher, Francine Salamin, Lia Glanzmann, Janine Zurfluh, Angela Tschopp. – Kickers: Fabienne Liembd, Patricia Stutz, Lorena Rogger, Kimberly Burch, Viviane Lötscher, Ramona Bühlmann, Carmen von Heeren, Michelle Kunz, Eda Özesen, Chiara Eggler, Melanie Hotz. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 2. Liga:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 11.06.2022 22:00 Uhr.