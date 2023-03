2. Liga Neil Rogenmoser führt Aegeri mit drei Toren zum Sieg gegen Altdorf Aegeri behielt im Spiel gegen Altdorf am Sonntag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 4:0. 20.03.2023, 00.41 Uhr

(chm)

Neil Rogenmoser schoss Aegeri in der 17. Minute zur 1:0-Führung. Nur fünf Minute später traf Neil Rogenmoser erneut, so dass es in der 22. Minute 2:0 für Aegeri hiess. Mit einem weiteren Tor sorgte Neil Rogenmoser in der 45. Minute für das 3:0 für Aegeri. Das Tor fiel durch einen Elfmeter. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Aladin Gutic in der 73. Minute, als er für Aegeri zum 4:0 traf.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Altdorf kassierte vier gelbe Karten. Bei Aegeri erhielten Jonas Müller (35.) und Adnan Becirbasic (82.) eine gelbe Karte.

Für so viele erzielte Tore wie in diesem Spiel ist Aegeri eher nicht bekannt. Das Team hat einen Tore-Schnitt von 1.8 pro Spiel. Das bedeutet, dass Aegeri die sechstbeste Offensive der Gruppe hat. Die Defensive belegt Rang 2 mit durchschnittlich 1.2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Aegeri machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um vier Plätze und liegt neu mit 18 Punkten auf Rang 8. Aegeri hat bisher fünfmal gewonnen, sechsmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Aegeri geht es in einem Heimspiel gegen FC Sins I (Platz 10) weiter. Das Spiel findet am Mittwoch (22. März) statt (20.15 Uhr, Chruzelen, Unterägeri).

Für Altdorf hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 15 Punkten auf Rang 13. Altdorf hat bisher fünfmal gewonnen und neunmal verloren.

Altdorf spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Entlebuch (Platz 11). Zu diesem Spiel kommt es am Dienstag (21. März) (20.15 Uhr, Gemeindesportplatz, Altdorf).

Telegramm: FC Aegeri 1 - FC Altdorf 4:0 (3:0) - Chruzelen, Unterägeri – Tore: 17. Neil Rogenmoser 1:0. 22. Neil Rogenmoser 2:0. 45. Neil Rogenmoser (Penalty) 3:0.73. Aladin Gutic 4:0. – Aegeri: Maksym Parshykov, Roman Blättler, Ivan Ott, Marco Schwarzenberger, Jonas Müller, Kristijan Ramljak, Adnan Becirbasic, Neil Rogenmoser, Mario Qunaj, Alexander Srdic, Sandro Meier. – Altdorf: Kai Nicolas Stutz, Kevin Bär, Dmytro Gryshchenko, Dario Zgraggen, Philipp Zurfluh, Matej Ilicic, Silvan Christen, Lars Zgraggen, Atdhe Gashi, Andrej Weickert, Fabian Nickel. – Verwarnungen: 18. Dmytro Gryshchenko, 35. Jonas Müller, 42. Dario Zgraggen, 60. Lars Zgraggen, 70. Kevin Bär, 82. Adnan Becirbasic.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Datenstand: 20.03.2023 01:37 Uhr.

