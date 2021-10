3. Liga, Gruppe 3 Nottwil beendet Niederlagenserie gegen Escholzmatt-Marbach Nach drei Niederlagen in Serie hat Nottwil am Sonntag gegen Escholzmatt-Marbach einen Sieg feiern können. Das Team gewann auswärts 3:1. 17.10.2021, 19.56 Uhr

(chm)

Den Auftakt machte Michael Peter, der in der 27. Minute für Nottwil zum 1:0 traf. Gleichstand stellte Jason Schöpfer durch seinen Treffer für Escholzmatt-Marbach in der 32. Minute her. In der 58. Minute war es an Nico Hodel, Nottwil 2:1 in Führung zu bringen. Wiederum Nico Hodel erhöhte in der 68. Minute auf 3:1 für Nottwil.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Escholzmatt-Marbach erhielten Stefan Wüthrich (26.), Oliver Greil (86.) und Adnan Tola (87.) eine gelbe Karte. Für Nottwil gab es keine Karte.

Zahlreiche Gegentore sind für Escholzmatt-Marbach ein relativ häufiges Phänomen. Total liess das Team 28 Tore in neun Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.1 Toren pro Spiel (Rang 11).

Mit dem Sieg rückt Nottwil um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit zehn Punkten auf Rang 9. Nottwil hat bisher dreimal gewonnen, fünfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Nottwil trifft im nächsten Spiel zuhause auf FC Grosswangen-Ettiswil (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am 23. Oktober statt (17.00 Uhr, Sportplatz Bühlwäldli, Nottwil).

Für Escholzmatt-Marbach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit vier Punkten auf Rang 11. Für Escholzmatt-Marbach war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Escholzmatt-Marbach trifft im nächsten Spiel auswärts auf FC Sempach (Platz 12). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am 23. Oktober (18.00 Uhr, Sportanlage Seeland, Sempach).

Telegramm: FC Escholzmatt-Marbach - FC Nottwil 1:3 (1:1) - Sportplatz Ebnet, Escholzmatt – Tore: 27. Michael Peter 0:1. 32. Jason Schöpfer 1:1. 58. Nico Hodel 1:2. 68. Nico Hodel 1:3. – Escholzmatt-Marbach: Ian Glanzmann, Marvin Greil, Stefan Wüthrich, Thomas Niederberger, Oliver Knüsel, Maran Mohanarangan, Bobi Johannes Dogdu, Arber Krasniqi, Goncalo Vicente Fernandes Madeira, Oliver Greil, Jason Schöpfer. – Nottwil: Colin Thijs, Marco Koch, Cyril Egli, Pascal Bühlmann, Arno Wildi, Nico Blöchliger, Louis Muff, Louis Willimann, Cornel Schmidiger, Joel Burkhardt, Michael Peter. – Verwarnungen: 26. Stefan Wüthrich, 86. Oliver Greil, 87. Adnan Tola.

Tabelle: 1. FC Entlebuch 9 Spiele/24 Punkte (24:12). 2. FC Ruswil 9/19 (20:6), 3. FC Dagmersellen 9/17 (27:11), 4. FC Buttisholz 9/16 (18:9), 5. SC Reiden 9/16 (11:13), 6. FC Wolhusen 9/14 (15:11), 7. FC Altbüron-Grossdietwil 9/12 (21:12), 8. FC Knutwil 9/10 (14:24), 9. FC Nottwil 9/10 (13:18), 10. FC Grosswangen-Ettiswil 9/9 (15:22), 11. FC Escholzmatt-Marbach 9/4 (9:28), 12. FC Sempach 9/2 (10:31).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 3 finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 17.10.2021 19:53 Uhr.