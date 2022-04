3. Liga, Gruppe 3 Nottwil holt sich drei Punkte gegen Dagmersellen Sieg für Nottwil: Gegen Dagmersellen gewinnt das Team am Samstag zuhause 3:1. 30.04.2022, 21.51 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Nottwil: Nico Hodel brachte seine Mannschaft in der 17. Minute 1:0 in Führung. David Renggli erhöhte in der 26. Minute zur 2:0-Führung für Nottwil. Nottwil erhöhte in der 43. Minute seine Führung durch Arian Bislimi weiter auf 3:0. Arian Bislimi traf per Elfmeter. In der 49. Minute sorgte Raphael Taudien noch für Resultatkosmetik für Dagmersellen. Er traf zum 1:3-Schlussstand.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Luca Roth von Dagmersellen erhielt in der 64. Minute die gelbe Karte.

Nottwil machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 27 Punkten auf Rang 4. Nottwil hat bisher achtmal gewonnen, siebenmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Nottwil geht es auswärts gegen FC Altbüron-Grossdietwil (Platz 7) weiter. Diese Begegnung findet am 8. Mai statt (14.00 Uhr, Aengelgehr, Altbüron).

Nach der Niederlage büsst Dagmersellen einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 26 Punkten auf Rang 6. Dagmersellen hat bisher siebenmal gewonnen, sechsmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Dagmersellen spielt in der nächsten Partie daheim gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Sempach (Rang 12). Das Spiel findet am Donnerstag (5. Mai) statt (20.00 Uhr, Sportplatz Chrüzmatt, Dagmersellen).

Telegramm: FC Nottwil - FC Dagmersellen 3:1 (3:0) - Sportplatz Bühlwäldli, Nottwil – Tore: 17. Nico Hodel 1:0. 26. David Renggli 2:0. 43. Arian Bislimi (Penalty) 3:0.49. Raphael Taudien 3:1. – Nottwil: Colin Thijs, Marco Koch, Cyril Egli, Arno Wildi, David Renggli, Nico Hodel, Arian Bislimi, Joel Burkhardt, Louis Willimann, Nico Blöchliger, Michael Peter. – Dagmersellen: Dominik Schüpbach, Luca Roth, Flavio Accola, Janik Sommer, Mike Blum, Livio Scheidegger, Noah Tschopp, Raphael Taudien, Andrin Fischer, Manuel Huber, Markus Frey. – Verwarnungen: 64. Luca Roth.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

