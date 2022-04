3. Liga, Gruppe 3 Nottwil mit Auswärtserfolg bei Wolhusen – Siegtreffer in allerletzter Minute Nottwil gewinnt am Sonntag auswärts gegen Wolhusen 4:3. 10.04.2022, 23.34 Uhr

Robin Schnider eröffnete in der 13. Minute das Skore, als er für Nottwil das 1:0 markierte. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 24. Minute, als Angelo Zimmermann für Wolhusen traf. Das Tor von Nico Hodel in der 34. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Nottwil.

Mit seinem Tor in der 42. Minute brachte Joel Burkhardt Nottwil mit zwei Treffern 3:1 in Führung. Pashk Berisha sorgte in der 63. Minute für Wolhusen für den Anschlusstreffer zum 2:3. Der Ausgleich für Wolhusen fiel in der 87. Minute (Jonas Wicki). Kurz vor Schluss, in der 95. Minute traf Michael Peter zum 4:3-Siegestreffer für Nottwil.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Nottwil sah Thibault Jufer (82.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Nico Blöchliger (56.) und Christoph Basler (74.). Gelbe Karten gab es bei Wolhusen für Jonas Wicki (26.), Bruno Fessler (75.) und Cyrill Marbacher (81.).

Für so viele erzielte Tore wie in diesem Spiel ist Nottwil eher nicht bekannt. Das Team hat einen Tore-Schnitt von 1.6 pro Spiel. Das bedeutet, dass Nottwil die siebtbeste Offensive der Gruppe hat. Die Abwehr belegt Rang 9 mit durchschnittlich 2.2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Nottwil rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. 17 Punkte bedeuten Rang 9. Nottwil hat bisher fünfmal gewonnen, siebenmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Nottwil zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Buttisholz. Das Spiel findet am Dienstag (12. April) statt (20.00 Uhr, Sportplatz Bühlwäldli, Nottwil).

Für Wolhusen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 18 Punkten auf Rang 8. Für Wolhusen war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Wolhusen spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Sempach (Platz 12). Diese Begegnung findet am Donnerstag (14. April) statt (20.00 Uhr, Sportanlage Seeland, Sempach).

Telegramm: FC Wolhusen - FC Nottwil 3:4 (1:3) - Blindei, Wolhusen – Tore: 13. Robin Schnider 0:1. 24. Angelo Zimmermann 1:1. 34. Nico Hodel 1:2. 42. Joel Burkhardt 1:3. 63. Pashk Berisha 2:3. 87. Jonas Wicki 3:3. 95. Michael Peter 3:4. – Wolhusen: David Wicki, Yanick Zurkirchen, Livio Imfeld, Daniel Brunner, Joel Hänsli, Jonas Wicki, Levin Studer, Pashk Berisha, Endrit Tarashaj, Dario Marti, Angelo Zimmermann. – Nottwil: Colin Thijs, David Renggli, Thibault Jufer, Cyril Egli, Pascal Bühlmann, Nico Hodel, Arian Bislimi, Joel Burkhardt, Nico Blöchliger, Robin Schnider, Michael Peter. – Verwarnungen: 26. Jonas Wicki, 56. Nico Blöchliger, 74. Christoph Basler, 75. Bruno Fessler, 81. Cyrill Marbacher – Ausschluss: 82. Thibault Jufer.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 3:

