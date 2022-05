3. Liga, Gruppe 3 Nottwil siegt gegen Escholzmatt-Marbach Sieg für Nottwil: Gegen Escholzmatt-Marbach gewinnt das Team am Samstag zuhause 3:2. 14.05.2022, 23.50 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Michael Peter für Nottwil. In der 18. Minute traf er zum 1:0. Joel Burkhardt erhöhte in der 38. Minute zur 2:0-Führung für Nottwil. Die 61. Minute brachte für Escholzmatt-Marbach den Anschlusstreffer zum 1:2. Erfolgreich war Blerand Kastrati.

Nottwil baute die Führung in der 87. Minute (Joel Burkhardt) weiter aus (3:1). In der Schlussphase kam Escholzmatt-Marbach noch auf 2:3 heran. Thomas Niederberger war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 88. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Gelbe Karten gab es bei Nottwil für David Renggli (65.), Nico Hodel (77.) und Robin Schnider (90.). Bei Escholzmatt-Marbach erhielten Maran Mohanarangan (65.) und Stefan Wüthrich (75.) eine gelbe Karte.

Keine Änderung in der Tabelle für Nottwil: 30 Punkte bedeuten Rang 7. Nottwil hat bisher neunmal gewonnen, achtmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Nottwil in einem Auswärtsspiel mit seinem Tabellennachbarn FC Grosswangen-Ettiswil (Platz 8) zu tun. Diese Begegnung findet am 21. Mai statt (18.00 Uhr, Gutmoos, Grosswangen).

Für Escholzmatt-Marbach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 20 Punkten auf Rang 10. Nach zwei Siegen in Serie verliert Escholzmatt-Marbach erstmals wieder.

Escholzmatt-Marbach trifft im nächsten Spiel in einem Heimspiel auf FC Sempach (Platz 12). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am 20. Mai (20.00 Uhr, Sportplatz Ebnet, Escholzmatt).

Telegramm: FC Nottwil - FC Escholzmatt-Marbach 3:2 (2:0) - Sportplatz Bühlwäldli, Nottwil – Tore: 18. Michael Peter 1:0. 38. Joel Burkhardt 2:0. 61. Blerand Kastrati 2:1. 87. Joel Burkhardt 3:1. 88. Thomas Niederberger 3:2. – Nottwil: Daniel Socaci, Marco Koch, Pascal Bühlmann, Arno Wildi, David Renggli, Louis Muff, Joel Burkhardt, Nico Blöchliger, Louis Willimann, Christoph Basler, Michael Peter. – Escholzmatt-Marbach: Ian Glanzmann, Maran Mohanarangan, Stefan Wüthrich, Bobi Johannes Dogdu, Thomas Niederberger, Arber Krasniqi, Dario Doppmann, Flamur Azizi, Oliver Greil, Jason Schöpfer, Goncalo Vicente Fernandes Madeira. – Verwarnungen: 65. David Renggli, 65. Maran Mohanarangan, 75. Stefan Wüthrich, 77. Nico Hodel, 90. Robin Schnider.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 14.05.2022 23:46 Uhr.