3. Liga, Gruppe 3 Nottwil verliert gegen Seriensieger Entlebuch Entlebuch setzt seine Siegesserie auch gegen Nottwil fort. Das 5:2 auswärts am Samstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Serie. 27.09.2021, 09.03 Uhr

(chm)

Nottwil erzielte den ersten Treffer der Partie. Durch Joel Burkhardt ging das Team in der 13. Minute in Führung. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 18, als Manuel Emmenegger für Entlebuch erfolgreich war.

Danach drehte Entlebuch auf. Das Team schoss ab der 22. Minute noch vier weitere Tore, während Nottwil ein Tor gelang (zum 2:4 (90. Minute)). Der Endstand lautete 5:2.

Die Torschützen für Entlebuch waren: Manuel Emmenegger (2 Treffer), Silvan Bachmann (1 Treffer), Lars Balmer (1 Treffer) und Damian Renggli (1 Treffer). Die Torschützen für Nottwil waren: Pascal Bühlmann und Joel Burkhardt.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Ivo Thalmann von Entlebuch erhielt in der 83. Minute die gelbe Karte.

Entlebuch hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Total schoss das Team 18 Tore in sechs Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 3 Toren pro Spiel.

Die Tabellensituation hat sich für Entlebuch nicht verändert. Mit 15 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Für Entlebuch ist es der dritte Sieg in Serie.

Als nächstes trifft Entlebuch in einem Heimspiel mit FC Sempach (Rang 12) auf ein schlechterklassiertes Team. Die Partie findet am 1. Oktober statt (20.30 Uhr, Sportplatz Farbschachen, Entlebuch).

Nach der Niederlage büsst Nottwil einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit sieben Punkten auf Rang 7. Nottwil hat bisher zweimal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt. Nottwil verlor zudem erstmals zuhause.

Nottwil spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Dagmersellen (Platz 5). Die Partie findet am 2. Oktober statt (18.00 Uhr, Sportplatz Chrüzmatt, Dagmersellen).

Telegramm: FC Nottwil - FC Entlebuch 2:5 (1:3) - Sportplatz Bühlwäldli, Nottwil – Tore: 13. Joel Burkhardt 1:0. 18. Manuel Emmenegger 1:1. 22. Manuel Emmenegger 1:2. 31. Damian Renggli 1:3. 84. Silvan Bachmann 1:4. 90. Pascal Bühlmann 2:4. 94. Lars Balmer 2:5. – Nottwil: Colin Thijs, Marco Koch, Thibault Jufer, Pascal Bühlmann, Nico Hodel, Nico Blöchliger, Joel Burkhardt, Louis Willimann, Cornel Schmidiger, Michael Peter, Robin Schnider. – Entlebuch: Fabian Stöckli, Tim Unternährer, Michael Koch, Luis Bachmann, Marco Wigger, Patrick Wigger, Silvan Bachmann, Linus Bieri, Damian Renggli, Ivo Thalmann, Manuel Emmenegger. – Verwarnungen: 83. Ivo Thalmann.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 3: FC Nottwil - FC Entlebuch 2:5, SC Reiden - FC Wolhusen 2:0, FC Grosswangen-Ettiswil - FC Altbüron-Grossdietwil 2:2, FC Knutwil - FC Dagmersellen 1:5, FC Ruswil - FC Escholzmatt-Marbach 4:1

Tabelle: 1. SC Reiden 6 Spiele/16 Punkte (10:3). 2. FC Entlebuch 6/15 (18:10), 3. FC Buttisholz 6/13 (14:5), 4. FC Ruswil 6/13 (15:5), 5. FC Dagmersellen 5/9 (17:9), 6. FC Wolhusen 6/8 (12:9), 7. FC Nottwil 6/7 (10:11), 8. FC Altbüron-Grossdietwil 5/5 (10:9), 9. FC Grosswangen-Ettiswil 6/5 (7:14), 10. FC Knutwil 6/4 (8:18), 11. FC Escholzmatt-Marbach 6/3 (5:20), 12. FC Sempach 6/1 (6:19).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 3 finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 27.09.2021 09:00 Uhr.