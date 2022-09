4. Liga, Gruppe 4 Obergeissenstein stolpert gegen Hitzkirch – Später Siegtreffer Überraschung bei Hitzkirch gegen Obergeissenstein: Der Tabellenachte (Hitzkirch) hat am Samstag zuhause den Tabellenzweiten 3:2 besiegt. 11.09.2022, 22.26 Uhr

(chm)

In der 11. Minute hiess es nach einem Eigentor von Konstantin Kuttenberger 1:0 für Hitzkirch. Gleichstand war in der 12. Minute hergestellt: Philipp Kalbermatter traf für Obergeissenstein. Philipp Kalbermatter war es auch, der in der 65. Minute die 2:1-Führung für Obergeissenstein herstellte.

Gleichstand war in der 73. Minute hergestellt: Flavian Bucher traf für Hitzkirch. Per Penalty traf Sandro Williner in der 85. Minute zur 3:2-Führung für Hitzkirch.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Hitzkirch sah Joshua Mühlethaler (29.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Sandro Williner (72.), Lucas De Jesus Sousa (88.) und Yanick Stöckli (93.). Gelbe Karten gab es bei Obergeissenstein für Vivian Furrer (68.) und Noé Kunz (84.).

In der Abwehr gehört Hitzkirch zu den Besten: Die total 5 Gegentore in vier Spielen bedeuten einen Schnitt von 1.2 Toren pro Match (Rang 3).

In der Regel kassiert Obergeissenstein nicht so viele Tore wie gegen Hitzkirch. Im Schnitt lässt das Team 1 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach vier Spielen, in denen die Defensive 4 Tore hinnehmen musste (Rang 1).

In der Tabelle verbessert sich Hitzkirch von Rang 8 auf 5. Das Team hat sechs Punkte. Hitzkirch hat bisher zweimal gewonnen und zweimal verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Hitzkirch auswärts mit seinem Tabellennachbarn FC Littau II (Platz 6) zu tun. Diese Begegnung findet am 25. September statt (14.00 Uhr, Ruopigen, Littau).

Obergeissenstein rutscht in der Tabelle von Rang 2 auf 4. Das Team hat sieben Punkte. Obergeissenstein hat bisher zweimal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Obergeissenstein geht es in einem Heimspiel gegen FC Rothenburg (Platz 7) weiter. Die Partie findet am 25. September statt (14.00 Uhr, Wartegg, Luzern).

Telegramm: FC Hitzkirch 2 - SC Obergeissenstein 3:2 (1:1) - Sportplatz Hegler, Hitzkirch – Tore: 11. Eigentor (Konstantin Kuttenberger) 1:0.12. Philipp Kalbermatter 1:1. 65. Philipp Kalbermatter 1:2. 73. Flavian Bucher 2:2. 85. Sandro Williner (Penalty) 3:2. – Hitzkirch: Yanick Stöckli, Micha Emanuel Beetschen, Julian Weibel, Luca Weibel, Fabian Koller, Navin Müller, Joshua Mühlethaler, Aurel Stocker, Flavian Bucher, Sandro Williner, Ambesajr Tadese. – Obergeissenstein: Konstantin Kuttenberger, Lukas Wüest, Ashan Irantha Fernando, Raphael Müller, Luis Hirsiger, André Bussmann, Piro Illi, Thomas Özvegyi, Mauro Paci, Philipp Kalbermatter, Fabio Piattini. – Verwarnungen: 68. Vivian Furrer, 72. Sandro Williner, 84. Noé Kunz, 88. Lucas De Jesus Sousa, 93. Yanick Stöckli – Ausschluss: 29. Joshua Mühlethaler.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 4:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

