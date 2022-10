2. Liga - Obergeissenstein und Sins spielen Remis

Öffnungszeiten Sieben Tage Shopping: Jetzt gerät die Migros ins Visier der Unia – ermöglicht der Bund die Sonntagsöffnung in den Städten?

Die Gewerkschaft Unia macht im Streit um sonntags geöffnete Läden in Zürich einen Rückzieher. Dafür will sie jetzt die Migros bekämpfen – und muss sich auf eine Abwehrschlacht einstellen: Der Bund prüft, auch in grossen Städten die Sonntagsöffnung zu erlauben.