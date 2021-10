4. Liga, Gruppe 1 Pascal Schuler rettet Schattdorf einen Punkt gegen Weggis Das Resultat im Spiel zwischen Weggis und Schattdorf lautet 2:2. 24.10.2021, 23.24 Uhr

(chm)

Trotz einer 72 Minuten andauernden Führung ging Weggis lediglich mit einem einzigen Punkt aus dem Spiel.

Durch Tore von Nicola Wyssling und Flavio Duschan ging Weggis bis in die 43. Spielminute 2:0 in Führung. Allerdings wusste Schattdorf darauf zu reagieren: Zunächst gelang Simon Muoser in der 74. Minute der Anschlusstreffer, Pascal Schuler sorgte schliesslich für den Ausgleich (92.).

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Keine Änderung in der Tabelle für Weggis: Mit 16 Punkten liegt das Team auf Rang 4. Weggis hat bisher fünfmal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Weggis ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Schattdorf bleibt trotz dem Unentschieden auf dem ersten Platz. Das Team hat nunmehr 20 Punkte. Schattdorf hat bisher sechsmal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Schattdorf ist ebenfalls kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: Weggiser SC - FC Schattdorf 2:2 (2:0) - Thermoplan Arena, Weggis – Tore: 20. Nicola Wyssling 1:0. 43. Flavio Duschan 2:0. 74. Simon Muoser 2:1. 92. Pascal Schuler 2:2. – Weggis: Jan Bühler, Kristofor Gjinaj, Luca Kron, André Greter, Nico Meyer, Nicola Wyssling, Patrick Hegglin, Cyrill Baggenstos, Loris Belfiglio, Jari Winiger, Flavio Duschan. – Schattdorf: Fabio Moser, Thomas Gehrig, Janik Gerig, Tim Häfliger, Nicolas Mahrow, Alessio Montaquila, Sandro Hauke, Pascal Schuler, Ramon Aschwanden, Ueli Gisler, Robin Lindauer. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 1: SC Cham III - FC Walchwil 7:0, FC Brunnen - SC Menzingen 2:1, FC Aegeri 2 - SC Steinhausen 1:4, SC Goldau III - FC Rotkreuz II 2:5, Weggiser SC - FC Schattdorf 2:2

Tabelle: 1. FC Schattdorf 9 Spiele/20 Punkte (22:9). 2. SC Steinhausen 9/18 (26:11), 3. FC Aegeri 2 9/16 (21:20), 4. Weggiser SC 9/16 (21:15), 5. FC Brunnen 9/15 (24:22), 6. SC Cham III 9/15 (28:21), 7. SC Menzingen 9/13 (18:14), 8. FC Rotkreuz II 9/11 (19:21), 9. SC Goldau III 9/4 (12:29), 10. FC Walchwil 9/1 (10:39).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 24.10.2021 23:21 Uhr.