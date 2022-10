3. Liga, Gruppe 2 Penaltytor bringt Gunzwil Unentschieden gegen Hitzkirch Im Spiel zwischen Gunzwil und Hitzkirch gibt es keinen Sieger. Die Teams trennen sich 1:1 unentschieden. 08.10.2022, 22.35 Uhr

(chm)

Es sollte bis in die Schlussphase dauern, ehe Gunzwil das erste Tor der Partie gelang. Das 0:1 erzielte Silvan Jung in der 80. Minute. Der Ausgleich fiel in den letzten Spielminuten. Sandro Fischer traf in der 85. Minute für Hitzkirch zum Ausgleich.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Hitzkirch. Gelbe Karten gab es bei Gunzwil für Till Fleischli (64.), Julian Fähndrich (71.) und Elia Ramundo (84.).

In der Abwehr gehört Gunzwil zu den Besten: Die total 8 Gegentore in acht Spielen bedeuten einen Schnitt von 1 Toren pro Match (Rang 1).

Nach dem Unentschieden verliert Gunzwil einen Platz in der Tabelle und liegt neu mit 15 Punkten auf Rang 3. Gunzwil hat bisher viermal gewonnen, einmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Gunzwil auswärts auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zwölftplatzierte Hildisrieder SV. Das Spiel findet am 14. Oktober statt (20.00 Uhr, Raiffeisen).

Das Unentschieden bringt Hitzkirch in der Tabelle einen Platz nach vorne. Das Team liegt neu mit sieben Punkten auf Rang 9. Hitzkirch hat bisher zweimal gewonnen, fünfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Hitzkirch geht es zuhause gegen FC Südstern (Platz 6) weiter. Die Partie findet am 16. Oktober statt (14.00 Uhr, Sportplatz Hegler, Hitzkirch).

Telegramm: FC Gunzwil - FC Hitzkirch 1:1 (0:0) - Linden, Gunzwil – Tore: 80. Silvan Jung 0:1. 85. Sandro Fischer (Penalty) 1:1. – Gunzwil: Mauro Felix, Elia Ramundo, Sandro Fischer, Philippe Kronenberg, Iwan Rogger, Rafael Borges Lopes, Till Fleischli, Thimo Fleischli, Nino Schumacher, Matias Nurmi, Samuel Nurmi. – Hitzkirch: Nermin Badic, Marcel Erni, Patrik Bucher, Basil Elmiger, Nick Heer, Michael Winiger, Simon Trottmann, Colin Moos, Silvan Jung, Marc Syfrig, Jonas Rosenberg. – Verwarnungen: 22. Jonas Rosenberg, 64. Till Fleischli, 66. Basil Elmiger, 71. Julian Fähndrich, 84. Colin Moos, 84. Elia Ramundo, 93. Michael Winiger.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 08.10.2022 22:32 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.