Frauen 3. Liga Penaltytor bringt Hünenberg Unentschieden gegen Menzingen Hünenberg und Menzingen spielen 2:2 und teilen sich somit die Punkte. 15.10.2022, 23.11 Uhr

Zweimal legte Menzingen vor, zweimal glich Hünenberg aus. So teilten sich die Teams die Punkte.

In der 1. Minute ging Menzingen durch Cynthia Wiesendanger in Führung. Es dauerte allerdings nur gerade [[n]] Minuten, ehe Chiara Minder den 1:1-Ausgleich für Hünenberg erzielte. Stephanie Müller sorgte in der 30. Minute für die erneute Führung für Menzingen. Und wieder glich Hünenberg innert kürzester Zeit aus: Chiara Minder traf in der 34. Minute zum Schlussresultat von 2:2.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Olivia Farrer von Hünenberg erhielt in der 51. Minute die gelbe Karte.

Die Tabellensituation hat sich für Hünenberg nicht verändert. Das Team liegt mit sechs Punkten auf Rang 8. Hünenberg hat bisher einmal gewonnen, dreimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Hünenberg trifft im nächsten Spiel auf fremdem Terrain auf Team Uri Frauen II (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am 22. Oktober statt (18.00 Uhr, Sportplatz Grüner Wald, Schattdorf).

Für Menzingen hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit vier Punkten auf Rang 9. Menzingen hat bisher einmal gewonnen, fünfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Menzingen spielt zum nächsten Mal daheim gegen SC Kriens (Platz 7). Das Spiel findet am 22. Oktober statt (20.00 Uhr, Chrüzegg, Menzingen).

Telegramm: FC Hünenberg - TEAM Menzingen / Aegeri 2:2 (2:2) - Ehret, Hünenberg – Tore: 1. Cynthia Wiesendanger 0:1. 6. Chiara Minder 1:1. 30. Stephanie Müller 1:2. 34. Chiara Minder (Penalty) 2:2. – Hünenberg: Melanie Fischlin, Sara Barmettler, Lisa Arnold, Aisha Bachmann, Gina Bachmann, Denise Windegger, Nadine Klemm, Jana Knüsel, Daniek van Gool, Veronika Koshi, Chiara Minder. – Menzingen: Jasmina Mueller, Naomi Frey, Romina Hodel, Lucia Drab, Marina Bühlmann, Corina Lercher, Vanja Begic, Stephanie Müller, Viviane Nussbaumer, Cynthia Wiesendanger, Carola Krienbühl. – Verwarnungen: 51. Olivia Farrer.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 3. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

