4. Liga, Gruppe 1 Penaltytor bringt Steinhausen Unentschieden gegen Brunnen Im Spiel zwischen Steinhausen und Brunnen gibt es keinen Sieger. Die Teams trennen sich 1:1 unentschieden. 02.10.2022, 02.10 Uhr

(chm)

Durch ein Eigentor ging Brunnen in der [[all_goals[g-1].minute]]. Minute in Führung. Pechvogel war Demir Cerovac. Den Ausgleich erzielte Luca Toniolo in der 82. Minute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Steinhausen für Ante Brekalo (15.) und Arbër Hoxha (87.). Die einzige gelbe Karte bei Brunnen erhielt: Leandro Perinetti (44.)

Steinhausen hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Das Team schiesst im Schnitt 3.2 Tore pro Partie.

Steinhausen bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Das Team liegt mit elf Punkten auf Rang 3. Steinhausen hat bisher dreimal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Steinhausen auswärts mit seinem Tabellennachbarn Weggiser SC (Platz 4) zu tun. Das Spiel findet am 8. Oktober statt (18.00 Uhr, Thermoplan Arena, Weggis).

Die Tabellenspitze musste Brunnen mit dem Unentschieden abgeben. Das Team liegt mit 13 Punkten auf Rang 2. Brunnen hat bisher viermal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Brunnen geht es in einem Heimspiel gegen FC Meggen (Platz 6) weiter. Diese Begegnung findet am 8. Oktober statt (20.15 Uhr, Schoeller).

Telegramm: SC Steinhausen - FC Brunnen a 1:1 (0:1) - Eschfeld, Steinhausen – Tore: 22. Eigentor (Demir Cerovac) 0:1.82. Luca Toniolo (Penalty) 1:1. – Steinhausen: Michèle Mollo, Johannes Georg Dentler, Demir Cerovac, Ante Brekalo, Cyrill Hofer, Leonat Hoxha, Ryan Price, Kristian Kovac, Pascal Grossenbacher, Aaron Milone, Michele Marano. – Brunnen: Basil Tschümperlin, Ben Bühler, Leandro Perinetti, Genc Haxhija, Raffael Spezia, Niculin Schorno, Florian Inderbitzin, Dario Domazet, Dominik Mühlebach, Remo Camenzind, Dave Steiner. – Verwarnungen: 15. Ante Brekalo, 44. Leandro Perinetti, 87. Arbër Hoxha.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 02.10.2022 02:07 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.