3. Liga, Gruppe 1 Penaltytor bringt Zug 94 Unentschieden gegen Hünenberg 2:2 lautet das Resultat zwischen Zug 94 und Hünenberg. Die Teams teilen sich die Punkte. 27.03.2022, 23.28 Uhr

(chm)

Das Spiel begann gut für Zug 94: Mattia Hanusch brachte das Team in der 7. Minute in Führung. Der Vorsprung sollte 66 Minuten andauern. Zunächst war Manfred Elie Ekollo Epee Komme in der 8. Minute erfolgreich, dann traf Moreno Villiger 66 Minuten später zum 2:1. Für den späten Ausgleich für Zug 94 sorgte Brandel Lopes Gil, der in der 94. Minute das Tor zum 2:2 erzielte.er War mittels Elfmeter erfolgreich

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Zug 94 sah Nikola Veljkovic (74.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Simone Campisi (71.) und Armin Pasalic (74.). Hünenberg behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

In der Abwehr gehört Zug 94 zu den Besten: Die total 20 Gegentore in 13 Spielen bedeuten einen Schnitt von 1.5 Toren pro Match (Rang 1).

Die Tabellensituation bleibt für Zug 94 unverändert. Mit 21 Punkten liegt das Team auf Rang 5. Zug 94 hat bisher sechsmal gewonnen, viermal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Zug 94 in einem Auswärtsspiel mit FC Meggen (Rang 12) auf ein schlechterklassiertes Team. Das Spiel findet am 2. April statt (17.00 Uhr, Hofmatt, Meggen).

Für Hünenberg hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 18 Punkten auf Rang 7. Hünenberg hat bisher fünfmal gewonnen, fünfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Hünenberg geht es zuhause gegen SC Cham IV (Platz 11) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 2. April (18.00 Uhr, Ehret, Hünenberg).

Telegramm: Zug 94 II - FC Hünenberg I 2:2 (1:1) - Herti Allmend, Zug – Tore: 7. Mattia Hanusch 1:0. 8. Manfred Elie Ekollo Epee Komme 1:1. 74. Moreno Villiger 1:2. 94. Brandel Lopes Gil (Penalty) 2:2. – Zug 94: Robert Kukeli, Nicola Parente, Robin Baumann, Robin Bieli, Bruno David Aires Lopes, Mattia Hanusch, Nikola Veljkovic, Simone Campisi, Elton Makumbi, Dennis Manuel Abreu Fernandes, Joan David Avila Romero. – Hünenberg: Adrian Schelbert, Mirzet Mehidic, Elmir Softic, Manfred Elie Ekollo Epee Komme, Matias Vrazic, Gjastin Ndrecaj, Vitor Hugo Pereira Matos, Dominik Rüegg, Mario Bosnjak, Flamur Loshaj, Ümit Celik. – Verwarnungen: 71. Simone Campisi, 74. Armin Pasalic – Ausschluss: 74. Nikola Veljkovic.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 27.03.2022 19:47 Uhr.