4. Liga, Gruppe 2 Perlen gewinnt erstmals beim Spiel gegen Zug 94 Für Perlen hat es am Donnerstag im fünften Spiel den ersten Sieg der Saison abgesetzt. Das Team besiegte zuhause Zug 94 2:0. 25.09.2021, 19.40 Uhr

Edmond Basha schoss Perlen in der 32. Minute zur 1:0-Führung. Der gleiche Edmond Basha war in der 49. Minute auch für das 2:0 für Perlen verantwortlich.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Perlen erhielten Peter Zihlmann (56.), Jovica Petrovic (66.) und Sonny Schärli (82.) eine gelbe Karte. Bei Zug 94 erhielten Selim Issa (57.), Aleksandar Skobic (71.) und Demir Cerovac (90.) eine gelbe Karte.

Keine Änderung in der Tabelle für Perlen: Das Team liegt mit drei Punkten auf Rang 9. Perlen hat bisher einmal gewonnen und viermal verloren.

Perlen trifft im nächsten Spiel daheim auf FC Sins (Platz 8). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am 2. Oktober statt (20.00 Uhr, Hinterleisibach, Buchrain).

Für Zug 94 hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sieben Punkten auf Rang 5. Für Zug 94 war es bereits die zweite Niederlage in Serie. Zug 94 verlor zudem erstmals zuhause.

Zug 94 tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Hünenberg III an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 2. Oktober (18.30 Uhr, Herti Allmend, Zug).

Telegramm: FC Perlen-Buchrain - Zug 94 III 2:0 (1:0) - Hinterleisibach, Buchrain – Tore: 32. Edmond Basha 1:0. 49. Edmond Basha 2:0. – Perlen: Dominic Gehrig, Peter Zihlmann, Markus Felder, Renato Schenkel, Sonny Schärli, Patrick Schuler, Edmond Basha, Velat Dere, Raphael Lang, Jovica Petrovic, Adrian Basha. – Zug 94: Sytrim Emini, Demir Cerovac, Emir Mehmedovic, Samet Reci, Ken Bernet, Kevin Cardone, Aleksandar Skobic, Jorge Pereira Do Canto, Jetmir Sabani, Edis Tanusaj, Tiago Almeida Martins. – Verwarnungen: 56. Peter Zihlmann, 57. Selim Issa, 66. Jovica Petrovic, 71. Aleksandar Skobic, 82. Sonny Schärli, 90. Demir Cerovac.

Tabelle: 1. SC Goldau II 5 Spiele/13 Punkte (24:5). 2. FC Dietwil 4/12 (15:3), 3. FC Hünenberg III 3/9 (13:4), 4. FC Baar 2 4/7 (13:8), 5. Zug 94 III 5/7 (14:10), 6. FC Küssnacht a/R Team Rigi 4/4 (9:13), 7. FC Südstern a 4/3 (5:21), 8. FC Sins 4/3 (4:8), 9. FC Perlen-Buchrain 5/3 (7:15), 10. SK Root 4/0 (2:19).

