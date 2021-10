3. Liga, Gruppe 1 Pflichtsieg für Erstfeld gegen Muotathal – Gian-Luca Tresch trifft zum Sieg Als deutlich besser klassierte Mannschaft (Rang 3 vs. 10) ist Erstfeld am Samstag seiner Favoritenrolle gegen Muotathal gerecht geworden und hat zuhause 2:1 gewonnen. 18.10.2021, 18.27 Uhr

(chm)

Erstfeld geriet zunächst in Rückstand, als Andy Schelbert in der 16. Minute die zwischenzeitliche Führung für Muotathal gelang. In der 42. Minute glich Erstfeld jedoch aus und ging in der 64. Minute in Führung. Torschützen waren Michael Traxel und Gian-Luca Tresch.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Muotathal erhielten Andreas Betschart (11.) und Marcel Betschart (31.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Erstfeld erhielt: Michael Traxel (66.)

Die Offensive von Erstfeld ist die beste der Gruppe. Durchschnittlich trifft die Offensive 3 Mal pro Partie.

Für Erstfeld bedeutet der Sieg, dass das Team neu auf einem Aufstiegsplatz liegt. 19 Punkte bedeuten Rang 2. Das Team rückt damit einen Platz vor. Erstfeld hat bisher sechsmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Erstfeld spielt in der nächsten Partie auswärts gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Ibach II (Rang 8). Zu diesem Spiel kommt es am 24. Oktober (15.00 Uhr, Gerbihof, Ibach).

Für Muotathal hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sieben Punkten auf Rang 10. Muotathal hat bisher zweimal gewonnen, sechsmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Muotathal geht es in einem Heimspiel gegen FC Sursee (Platz 7) weiter. Das Spiel findet am 24. Oktober statt (16.00 Uhr, Fussballplatz Widmen, Muotathal).

Telegramm: ESC Erstfeld - FC Muotathal 2:1 (1:1) - Pfaffenmatt, Erstfeld – Tore: 16. Andy Schelbert (Penalty) 0:1.42. Michael Traxel 1:1. 64. Gian-Luca Tresch 2:1. – Erstfeld: Markus Bürgler, Damian Eller, Fabian Gerig, Silvan Baumann, Gian-Luca Tresch, Michael Traxel, Michael Baumann, Sven Tresch, Pirmin Baumann, Nino Epp, Mattia Epp. – Muotathal: Andreas Betschart, Ivo Horat, Andrin Bürgler, Marcel Betschart, Nick Bürgler, Petrit Panxhaj, Adrian Betschart, Andy Schelbert, Armin Bürgler, Fabian Annen, Marco Betschart. – Verwarnungen: 11. Andreas Betschart, 31. Marcel Betschart, 66. Michael Traxel.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 1: SC Cham IV - FC Ibach II 2:1, FC Küssnacht a/R 1 - FC Hünenberg I 4:1, Zug 94 II - SC Steinhausen 2:3, ESC Erstfeld - FC Muotathal 2:1, FC Sursee - FC Baar 1 1:3

Tabelle: 1. FC Baar 1 9 Spiele/20 Punkte (23:15). 2. ESC Erstfeld 9/19 (27:15), 3. Zug 94 II 9/19 (17:9), 4. FC Küssnacht a/R 1 9/16 (25:19), 5. SC Steinhausen 9/16 (23:19), 6. SC Schwyz 8/13 (20:15), 7. FC Sursee 9/13 (20:23), 8. FC Ibach II 9/13 (16:18), 9. FC Hünenberg I 9/10 (15:18), 10. FC Muotathal 9/7 (15:22), 11. FC Meggen 8/4 (16:22), 12. SC Cham IV 9/3 (8:30).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 18.10.2021 18:24 Uhr.