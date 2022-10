3. Liga, Gruppe 2 Pflichtsieg für Kriens gegen Adligenswil – Loris Lukaj entscheidet Spiel Kriens holt gegen Adligenswil auswärts einen Favoritensieg: Der Tabellenvierte gewinnt am Samstag gegen den Tabellenelften 2:1. 25.10.2022, 09.16 Uhr

(chm)

Der Siegtreffer für Kriens gelang Loris Lukaj in der 73. Minute. In der 25. Minute hatte Tiago Teixeira Azevedo Kriens in Führung gebracht. Der Ausgleich für Adligenswil fiel in der 61. Minute durch Florian Arnold.

Bei Kriens erhielten Luciano Santoro (18.), Marsell Dedaj (31.) und Samuel Pfister (52.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Adligenswil für Louis Felder (23.) und Dominique Lottenbach (92.).

Der Sturm von Kriens sucht seinesgleichen in seiner Gruppe. Niemand erzielt so viele Tore pro Spiel: Total schoss das Team 30 Tore in zehn Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 3 Toren pro Spiel.

Die Tabellensituation hat sich für Kriens nicht verändert. Das Team liegt mit 20 Punkten auf Rang 4. Für Kriens ist es der zweite Sieg in Serie.

Kriens spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Kickers Luzern (Platz 7). Diese Begegnung findet am 30. Oktober statt (14.30 Uhr, Sportanlage Kleinfeld, Kriens).

Für Adligenswil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit fünf Punkten auf Rang 11. Adligenswil hat bisher einmal gewonnen, siebenmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Adligenswil trifft im nächsten Spiel auswärts auf FC Hitzkirch (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am 29. Oktober statt (18.00 Uhr, Sportplatz Hegler, Hitzkirch).

Telegramm: FC Adligenswil - SC Kriens II 1:2 (0:1) - Löösch, Adligenswil – Tore: 25. Tiago Teixeira Azevedo 0:1. 61. Florian Arnold 1:1. 73. Loris Lukaj 1:2. – Adligenswil: Joshua Von Rotz, Raphael Gutzwiller, Mauro Odermatt, Andri Duss, Reto Mattmann, Aurelio Marbach, Sarankan Kandiah, Lionel Schmidig, Dario Sieber, Moritz Hirt, Louis Felder. – Kriens: Joel Russo, Leonardo Ignatov, Mike Amrhein, Marsell Dedaj, Gianluca Autino, Matteo Wicki, Noah Gabriel, Alejandro Sebastian Garcia Balda, Samuel Pfister, Loris Lukaj, Tiago Teixeira Azevedo. – Verwarnungen: 18. Luciano Santoro, 23. Louis Felder, 31. Marsell Dedaj, 52. Samuel Pfister, 92. Dominique Lottenbach.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 25.10.2022 09:13 Uhr.

