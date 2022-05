3. Liga, Gruppe 1 Pflichtsieg für Sursee gegen Ibach Sursee holt gegen Ibach auswärts einen Favoritensieg: Der Tabellenfünfte gewinnt am Samstag gegen den Tabellenzwölften 4:2. 31.05.2022, 16.45 Uhr

(chm)

Dominic Zbinden eröffnete in der 13. Minute das Skore, als er für Sursee das 1:0 markierte. Per Penalty erhöhte Andy Macieira César in der 26. Minute zum 2:0 für Sursee. Sursee erhöhte in der 41. Minute seine Führung durch Tiago Carneiro Santos weiter auf 3:0.

Sursee erhöhte in der 47. Minute seine Führung durch Richard Nikaj weiter auf 4:0. Samuel Reichlin verkürzte in der 61. Minute den Rückstand von Ibach auf 1:4. In der 75. Minute sorgte Michael Betschart noch für Resultatkosmetik für Ibach. Er traf zum 2:4-Schlussstand.

Bei Sursee erhielten Leonard Rramanaj (23.) und Diogo Da Fonte Pais (35.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Ibach für Nando Nussbaumer (13.) und Benedikt Kündig (26.).

Zahlreiche Gegentore sind für Ibach ein relativ häufiges Phänomen. Total liess das Team 57 Tore in 22 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.6 Toren pro Spiel (Rang 12).

Keine Änderung in der Tabelle für Sursee: Mit 30 Punkten liegt das Team auf Rang 5. Sursee hat bisher neunmal gewonnen, zehnmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Sursee ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Ibach verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Für Ibach war es bereits die neunte Niederlage in Serie.

Für Ibach ist auch kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Ibach II - FC Sursee 2:4 (0:3) - Gerbihof, Ibach – Tore: 13. Dominic Zbinden 0:1. 26. Andy Macieira César (Penalty) 0:2.41. Tiago Carneiro Santos 0:3. 47. Richard Nikaj 0:4. 61. Samuel Reichlin 1:4. 75. Michael Betschart 2:4. – Ibach: Jérôme Arnold, Joël Schmidiger, Dario Hürlimann, Cyrill Bürgi, Patrick Pfyl, Lennart Pfefferle, Egson Hafezi, Benedikt Kündig, Leo Lüönd, Emanuel Da Silva Fonte, Samuel Reichlin. – Sursee: Jan Staffelbach, Henrique Luis Nielsen Pinto Da Silva, Joel Zust, Tiago Carneiro Santos, Emir Demirtas, Raul Kiener, Dominic Zbinden, Diogo Da Fonte Pais, Andy Macieira César, Leorent Hulaj, Richard Nikaj. – Verwarnungen: 13. Nando Nussbaumer, 23. Leonard Rramanaj, 26. Benedikt Kündig, 35. Diogo Da Fonte Pais.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 31.05.2022 16:42 Uhr.