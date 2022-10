4. Liga, Gruppe 1 Pflichtsieg für Weggis gegen Goldau Weggis holt gegen Goldau auswärts einen Favoritensieg: Der Tabellenvierte gewinnt am Samstag gegen den Tabellenzehnten 3:2. 03.10.2022, 03.31 Uhr

(chm)

Goldau ging zunächst in Führung, als Momcilo Pajic in der 3. Minute traf. Dann glich aber Loris Belfiglio (32.) für Weggis aus. Luigj Nrecaj in der 39. Minute und Nicola Wyssling in der 64. Minute brachten Weggis sodann 3:1 in Führung. In der Schlussphase kam Goldau noch auf 2:3 heran. Lukas Fischlin war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 83. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Goldau sah Raphael Schmid (63.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Besmir Korbi (79.) und Lukas Fischlin (90.). Gelbe Karten gab es bei Weggis für Luigj Nrecaj (53.), Jonas Bortoluzzi (55.) und Lukas Hasler (85.).

Die Abwehr von Goldau kassiert nicht selten viele Gegentore. Im Schnitt lässt das Team 4.7 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach sechs Spielen, in denen die Defensive 28 Tore hinnehmen musste (Rang 10).

Die Tabellensituation hat sich für Weggis nicht verändert. Zehn Punkte bedeuten Rang 4. Weggis hat bisher dreimal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Weggis daheim mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team SC Steinhausen. Zu diesem Spiel kommt es am 8. Oktober (18.00 Uhr, Thermoplan Arena, Weggis).

Goldau verharrt nach der Niederlage auf dem 10. Und damit letzten Platz. Goldau hat bisher einmal gewonnen und fünfmal verloren.

Für Goldau geht es in einem Auswärtsspiel gegen ESC Erstfeld (Platz 7) weiter. Diese Begegnung findet am 8. Oktober statt (18.00 Uhr, Pfaffenmatt, Erstfeld).

Telegramm: SC Goldau III - Weggiser SC 2:3 (1:2) - Schul – Tore: 3. Momcilo Pajic (Penalty) 1:0.32. Loris Belfiglio 1:1. 39. Luigj Nrecaj 1:2. 64. Nicola Wyssling 1:3. 83. Lukas Fischlin 2:3. – Goldau: Raphael Schmid, Albiand Hyseni, David Philipp, Ivan Dudle, Jonas Büeler, Fabian Marty, Dusan Simic, Besmir Korbi, Ali Hussini, Momcilo Pajic, Abdulghafar Ahadi. – Weggis: Jan Bühler, Joel Gloggner, Lukas Mikulicius, Jonas Bortoluzzi, Joel Comes Machado, Lukas Hasler, Patrick Hegglin, Luigj Nrecaj, Nicola Wyssling, Loris Belfiglio, Flavio Duschan. – Verwarnungen: 53. Luigj Nrecaj, 55. Jonas Bortoluzzi, 79. Besmir Korbi, 85. Lukas Hasler, 90. Lukas Fischlin – Ausschluss: 63. Raphael Schmid.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 03.10.2022 03:29 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.