3. Liga, Gruppe 2 Rafael Krieger rettet Hildisrieden einen Punkt gegen Ebikon 1:1 lautet das Resultat zwischen Ebikon und Hildisrieden. Die Teams teilen sich die Punkte. Für Ebikon ist es bereits das dritte Unentschieden in vier Spielen. 12.09.2022, 21.55 Uhr

(chm)

Kurz vor der Halbzeitpause gelang Ebikon der erste Treffer der Partie. In der 45. Minute schoss Arjan Ganaj das 1:0. Der Ausgleich fiel in den letzten Spielminuten. Rafael Krieger traf in der 88. Minute für Ebikon zum Ausgleich.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Hildisrieden für Sandro Bachmann (36.) und Edmond Ibra (39.). Ebikon behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

Ebikon verbessert sich in der Tabelle von Rang 9 auf 7. Das Team hat drei Punkte. Ebikon hat bisher nie gewonnen, einmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Ebikon auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Küssnacht a/R 1. Die Partie findet am 17. September statt (17.30 Uhr, Luterbach, Küssnacht a/R).

Hildisrieden verbessert sich in der Tabelle von Rang 12 auf 11. Das Team hat zwei Punkte. Hildisrieden hat bisher noch nie gewonnen. Zweimal spielte das Team unentschieden. Zwei Spiele gingen verloren.

Hildisrieden spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen SK Root (Platz 9). Zu diesem Spiel kommt es am 17. September (17.30 Uhr, Raiffeisen).

Telegramm: FC Ebikon I - Hildisrieder SV 1:1 (1:0) - Risch, Ebikon – Tore: 45. Arjan Ganaj 1:0. 88. Rafael Krieger 1:1. – Ebikon: Dario Ravarotto, Manuel Troxler, José Luis Da Silva Pereira, Nils Kaufmann, Fabio Da Fonte Pais, Arjan Ganaj, Renato Roth, Filipe Rodrigues Almeida, Burhan Dugan, Boris Rancic, Eloy Manuel Aneas Barrios. – Hildisrieden: Linus Kerngast, Silvan Ineichen, Sandro Bachmann, Fabian Burri, Fabio Ruckli, Erlin Thaqi, Raymond Wicki, Edmond Ibra, Joel Krieger, Roelvis Contreras, Gino Barmettler. – Verwarnungen: 36. Sandro Bachmann, 39. Edmond Ibra.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 12.09.2022 21:52 Uhr.

