4. Liga, Gruppe 1 Ramin Alizadeh führt Menzingen mit vier Toren zum Sieg gegen Goldau Menzingen behielt im Spiel gegen Goldau am Samstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 5:0. 10.10.2021, 16.08 Uhr

(chm)

Rico Staub brachte Menzingen 1:0 in Führung (9. Minute). In der 10. Minute baute Ramin Alizadeh den Vorsprung für Menzingen auf zwei Tore aus (2:0). Mit einem weiteren Tor sorgte Ramin Alizadeh in der 31. Minute für das 3:0 für Menzingen.

In der 60. Minute baute der gleiche Ramin Alizadeh die Führung für Menzingen weiter aus. Mit einem weiteren Tor sorgte Ramin Alizadeh in der 70. Minute für das 5:0 für Menzingen. Es war ein Elfmeter.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Sindrit Hani von Goldau erhielt in der 41. Minute die gelbe Karte.

Zahlreiche Gegentore sind für Goldau ein relativ häufiges Phänomen. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 2.9 (Rang 9).

Menzingen machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit zehn Punkten auf Rang 6. Menzingen hat bisher dreimal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Menzingen zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Aegeri 2. Diese Begegnung findet am 16. Oktober statt (18.00 Uhr, Chrüzegg, Menzingen).

Für Goldau hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit vier Punkten auf Rang 9. Goldau hat bisher einmal gewonnen, fünfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Goldau tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von SC Steinhausen an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Diese Begegnung findet am 16. Oktober statt (19.30 Uhr, Eschfeld, Steinhausen).

Telegramm: SC Goldau III - SC Menzingen 0:5 (0:3) - Sportanlage «Tierpark» Goldau, Goldau – Tore: 9. Rico Staub 0:1. 10. Ramin Alizadeh 0:2. 31. Ramin Alizadeh 0:3. 60. Ramin Alizadeh 0:4. 70. Ramin Alizadeh (Penalty) 0:5. – Goldau: Dario Gerig, Michael Annen, Raphael Gwerder, Besmir Korbi, Jan Beeler, Diogo André Medeiros Gouveia, Gazmir Veliju, Dario Bürgi, Nicholas Henseler, Zurap Memeti, Sindrit Hani. – Menzingen: Olivier Barmet, Rico Staub, Charothorn Kiatprasert, Marc Staub, Andreas Zürcher, Sasa Sotonica, Matija Maric, Ramin Alizadeh, Arno Wigger, Nicolas Kälin, Ramon Meyer. – Verwarnungen: 41. Sindrit Hani.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 1: Weggiser SC - SC Steinhausen 2:1, FC Rotkreuz II - FC Schattdorf 0:1, FC Aegeri 2 - FC Walchwil 3:1, FC Brunnen - SC Cham III 1:4, SC Goldau III - SC Menzingen 0:5

Tabelle: 1. FC Schattdorf 7 Spiele/16 Punkte (18:6). 2. FC Aegeri 2 7/16 (20:13), 3. SC Steinhausen 7/12 (18:9), 4. Weggiser SC 7/12 (16:11), 5. SC Cham III 7/12 (20:19), 6. SC Menzingen 7/10 (14:12), 7. FC Brunnen 7/9 (15:19), 8. FC Rotkreuz II 7/8 (12:16), 9. SC Goldau III 7/4 (9:20), 10. FC Walchwil 7/1 (8:25).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 10.10.2021 16:06 Uhr.