Frauen 2. Liga Ramona Heer führt Horw mit drei Toren zum Sieg gegen Adligenswil Horw gewinnt am Samstag auswärts gegen Adligenswil 4:1. 16.10.2022, 20.47 Uhr

Das erste Tor der Partie fiel für Horw: Ramona Heer brachte ihre Mannschaft in der 38. Minute 1:0 in Führung. Michaela Zellweger sorgte in der 53. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Horw. Ramona Heer baute in der 55. Minute die Führung für Horw weiter aus (3:0).

Mit einem weiteren Tor erhöhte Ramona Heer für Horw auf 4:0. Für das Doppelpack benötigte sie nur gerade sechs Minuten. In der 67. Minute sorgte Julia Küher noch für Resultatkosmetik für Adligenswil. Sie traf zum 1:4-Schlussstand. Es handelte sich um einen Penalty.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Die Abwehr von Adligenswil kassiert nicht selten viele Gegentore. Durchschnittlich muss die Defensive 3 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 9).

Horw machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 13 Punkten auf Rang 3. Für Horw ist es der zweite Sieg in Serie.

Horw spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen SC Nebikon (Platz 5). Die Partie findet am 22. Oktober statt (18.00 Uhr, Seefeld, Horw).

Adligenswil verharrt nach der Niederlage auf dem 10. Und damit letzten Platz. Adligenswil hat bisher noch nie gewonnen. Zweimal spielte das Team unentschieden. Fünf Spiele gingen verloren.

Adligenswil spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Küssnacht a/R (Platz 7). Zu diesem Spiel kommt es am 22. Oktober (17.30 Uhr, Ebnet, Küssnacht a/R).

Telegramm: FC Adligenswil - FC Horw 1:4 (0:1) - Löösch, Adligenswil – Tore: 38. Ramona Heer 0:1. 53. Michaela Zellweger 0:2. 55. Ramona Heer 0:3. 61. Ramona Heer 0:4. 67. Julia Küher (Penalty) 1:4. – Adligenswil: Aline Ach, Vivienne Bucher, Julia Bucher, Matilda Schmidli, Julia Küher, Alina Procacci, Milena Betschart, Stéphanie Küher, Nuria Jana Justi, Sandra Kuhnert, Manuela Strub. – Horw: Sarah Bürgi, Viviane Lötscher, Astrid Beeler, Sabina Odermatt, Ladina Ringeisen, Tiziana Rothenfluh, Vivienne van de Rijt, Michaela Zellweger, Ramona Heer, Selina Portmann, Ingrid Geisser. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

