3. Liga, Gruppe 3 Reiden gewinnt klar gegen Nottwil Reiden gewinnt am Samstag auswärts gegen Nottwil 4:0. 20.09.2022, 21.24 Uhr

(chm)

In der 15. Minute war es an Linus Glanzmann, Reiden 1:0 in Führung zu bringen. In der 39. Minute baute Endrit Rexhepi den Vorsprung für Reiden auf zwei Tore aus (2:0). Reiden erhöhte in der 83. Minute seine Führung durch Domenico Gervasio weiter auf 3:0. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Jan Nietlispach in der 93. Minute, als er für Reiden zum 4:0 traf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Reiden erhielten Patrick Bösch (56.), Kristjan Jetishi (62.) und Domenico Gervasio (83.) eine gelbe Karte. Keine einzige Karte erhielt Nottwil.

Reiden spielte in der Abwehr bisher immer grundsolide: Durchschnittlich lässt das Team nur 0.8 Treffer zu pro Spiel. Das Team hat die drittbeste Defensive der Gruppe. Die Offensive belegt mit 10 geschossenen Toren Rang 3.

Reiden machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um drei Plätze und liegt neu mit neun Punkten auf Rang 5. Reiden hat bisher dreimal gewonnen und zweimal verloren.

Im nächsten Spiel trifft Reiden auswärts auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das elftplatzierte FC Wauwil-Egolzwil. Das Spiel findet am 24. September statt (18.00 Uhr, Sport).

Für Nottwil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit vier Punkten auf Rang 9. Für Nottwil war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Nottwil trifft im nächsten Spiel auswärts auf FC Escholzmatt-Marbach (Platz 12). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am 24. September statt (18.00 Uhr, Sportplatz Ebnet, Escholzmatt).

Telegramm: FC Nottwil - SC Reiden 0:4 (0:2) - Sportplatz Bühlwäldli, Nottwil – Tore: 15. Linus Glanzmann 0:1. 39. Endrit Rexhepi 0:2. 83. Domenico Gervasio 0:3. 93. Jan Nietlispach 0:4. – Nottwil: Colin Thijs, Nicola Lichtsteiner, Thibault Jufer, Arno Wildi, David Renggli, Nico Blöchliger, Joel Burkhardt, Nicolas Stephan, Cornel Schmidiger, Louis Muff, Jarno Ineichen. – Reiden: Severin Steiner, Janic Vogel, Sebastian Dettwiler, Andrin Fumagalli, Kristjan Jetishi, Lorenzo Dantas Cardoso, Patrick Bösch, Linus Glanzmann, Domenico Gervasio, Endrit Rexhepi, Mark Dedaj. – Verwarnungen: 56. Patrick Bösch, 62. Kristjan Jetishi, 83. Domenico Gervasio.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 20.09.2022 21:21 Uhr.

