3. Liga, Gruppe 3 Reiden siegt gegen Escholzmatt-Marbach – Linus Glanzmann entscheidet Spiel Reiden gewinnt am Samstag zuhause gegen Escholzmatt-Marbach 2:1. 29.05.2022, 14.03 Uhr

(chm)

Der Siegtreffer für Reiden gelang Linus Glanzmann in der 43. Minute. In der 1. Minute hatte Domenico Gervasio Reiden in Führung gebracht. Der Ausgleich für Escholzmatt-Marbach fiel in der 38. Minute durch Daniel Kaufmann.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Reiden sah Severin Steiner (49.) die rote Karte. Gelb erhielt Severin Steiner (38.). Die einzige gelbe Karte bei Escholzmatt-Marbach erhielt: Bobi Johannes Dogdu (81.)

Die Tabellensituation bleibt für Reiden unverändert. Mit 27 Punkten liegt das Team auf Rang 9. Reiden hat bisher achtmal gewonnen, elfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Reiden ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Für Escholzmatt-Marbach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 23 Punkten auf Rang 10. Escholzmatt-Marbach hat bisher siebenmal gewonnen, 13mal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Escholzmatt-Marbach ist ebenfalls kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: SC Reiden - FC Escholzmatt-Marbach 2:1 (2:1) - Kleinfeld, Reiden – Tore: 1. Domenico Gervasio 1:0. 38. Daniel Kaufmann 1:1. 43. Linus Glanzmann 2:1. – Reiden: Severin Steiner, Simon Planzer, Benjamin Koch, Andrin Fumagalli, Kevin Schmid, Biond Balazi, Emanuel Berisa, Endrit Rexhepi, Lorenzo Dantas Cardoso, Linus Glanzmann, Domenico Gervasio. – Escholzmatt-Marbach: Ian Glanzmann, Stefan Wüthrich, Arber Krasniqi, Bobi Johannes Dogdu, Maran Mohanarangan, Daniel Kaufmann, Thomas Niederberger, Flamur Azizi, Oliver Greil, Dario Doppmann, Goncalo Vicente Fernandes Madeira. – Verwarnungen: 38. Severin Steiner, 81. Bobi Johannes Dogdu – Ausschluss: 49. Severin Steiner.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 3:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 29.05.2022 13:59 Uhr.