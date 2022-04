3. Liga, Gruppe 3 Reiden verliert gegen Seriensieger Ruswil – Entscheidung in der Schlussminute Ruswil setzt seine Siegesserie auch gegen Reiden fort. Das 2:1 zuhause am Mittwoch bedeutet bereits den vierten Vollerfolg in Folge. 15.04.2022, 10.05 Uhr

(chm)

Ruswil geriet zunächst in Rückstand, als Domenico Gervasio in der 40. Minute die zwischenzeitliche Führung für Reiden gelang. In der 57. Minute glich Ruswil jedoch aus und ging in der 90. Minute in Führung. Torschützen waren Philippe Steinmann und Simon Schäfer.

Gelbe Karten gab es bei Reiden für Emanuel Berisa (59.), Lorenzo Dantas Cardoso (73.) und Simon Planzer (89.). Gelbe Karten gab es bei Ruswil für Heinrich Meier (18.) und Matthias Bühlmann (33.).

In der Gruppe ist Ruswil in der Defensive wie auch in der Offensive Spitze. Das Team schiesst am meisten Tore und kassiert die wenigsten. Total schoss das Team 41 Tore in 15 Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.7 Toren pro Spiel.

Die Tabellensituation bleibt für Ruswil unverändert. 34 Punkte bedeuten Rang 2. Für Ruswil ist es der vierte Sieg in Serie.

Ruswil spielt in der nächsten Partie zuhause gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Sempach (Rang 12). Diese Begegnung findet am 19. April statt (20.00 Uhr, Schützenberg, Ruswil).

Für Reiden hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 22 Punkten auf Rang 5. Reiden hat bisher siebenmal gewonnen, siebenmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Reiden geht es auswärts gegen FC Wolhusen (Platz 9) weiter. Diese Begegnung findet am 23. April statt (18.00 Uhr, Blindei, Wolhusen).

Telegramm: FC Ruswil - SC Reiden 2:1 (0:1) - Schützenberg, Ruswil – Tore: 40. Domenico Gervasio 0:1. 57. Philippe Steinmann 1:1. 90. Simon Schäfer 2:1. – Ruswil: Fabian Schärli, Livio Spaar, Pascal Vogel, Matthias Bühlmann, Simon Schäfer, Pascal Lang, Tim Steffen, Heinrich Meier, Leandro Tiago Nunes Coelho, Philippe Steinmann, Enrico Albisser. – Reiden: Severin Steiner, Simon Planzer, Biond Balazi, Andrin Fumagalli, Kevin Schmid, Benjamin Koch, Emanuel Berisa, Linus Glanzmann, Lorenzo Dantas Cardoso, Mark Dedaj, Domenico Gervasio. – Verwarnungen: 18. Heinrich Meier, 33. Matthias Bühlmann, 59. Emanuel Berisa, 73. Lorenzo Dantas Cardoso, 89. Simon Planzer.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

