3. Liga, Gruppe 3 Remo Zeder rettet Grosswangen-Ettiswil zum Auftakt einen Punkt gegen Reiden Zum Saisonauftakt spielen Reiden und Grosswangen-Ettiswil 2:2 unentschieden. 22.08.2021, 12.50 Uhr

(chm)

Zweimal legte Reiden vor, zweimal glich Grosswangen-Ettiswil aus. So teilten sich die Teams die Punkte.

Das erste Tor der Partie erzielte Linus Glanzmann für Reiden. In der 46. Minute traf er zum 1:0. Gleichstand war in der 68. Minute hergestellt: Noel Luca Luternauer traf für Grosswangen-Ettiswil. In der 78. Minute gelang Gian Cavegn der Führungstreffer zum 2:1 für Reiden. Der Ausgleich zum 2:2 fiel nur gerade neun Minuten später. Für Grosswangen-Ettiswil traf Remo Zeder (87.).

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine Verwarnung gab es für Reiden, nämlich für Kristjan Jetishi (81.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Grosswangen-Ettiswil, Albion Ajdini (63.) kassierte sie.

In der Tabelle steht Reiden nach dem ersten Spiel auf Rang 3. Reiden trifft im nächsten Spiel auf fremdem Terrain auf das stark gestartete Team FC Knutwil. Diese Begegnung findet am 28. August statt (18.00 Uhr, Seebli, Knutwil).

Grosswangen-Ettiswil reiht sich nach dem Spiel auf Rang 5 ein. Grosswangen-Ettiswil spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Wolhusen. Zu diesem Spiel kommt es am 27. August (20.00 Uhr, Gutmoos, Grosswangen).

Telegramm: SC Reiden - FC Grosswangen-Ettiswil 2:2 (1:0) - Kleinfeld, Reiden – Tore: 46. Linus Glanzmann 1:0. 68. Noel Luca Luternauer 1:1. 78. Gian Cavegn 2:1. 87. Remo Zeder 2:2. – Reiden: Severin Steiner, Kristjan Jetishi, Kevin Schmid, Benjamin Koch, Janic Vogel, Linus Glanzmann, Domenico Gervasio, Lorenzo Dantas Cardoso, Simon Planzer, Gian Cavegn, Denis Durakovic. – Grosswangen-Ettiswil: Vito Fischer, Kilian Bucher, Elias Wälti, Cyrill Gehrig, Daniel Bucher, Remo Zeder, Albion Ajdini, Festim Neziri, Sven Baumeler, Fabian Ukaj, Noel Luca Luternauer. – Verwarnungen: 63. Albion Ajdini, 81. Kristjan Jetishi.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 3: FC Entlebuch - FC Dagmersellen 3:2, SC Reiden - FC Grosswangen-Ettiswil 2:2, FC Nottwil - FC Ruswil 2:2, FC Buttisholz - FC Altbüron-Grossdietwil 1:1, FC Sempach - FC Knutwil 1:3

Tabelle: 1. FC Knutwil 1 Spiel/3 Punkte (3:1). 2. FC Entlebuch 1/3 (3:2), 3. SC Reiden 1/1 (2:2), 4. FC Nottwil 1/1 (2:2), 5. FC Grosswangen-Ettiswil 1/1 (2:2), 6. FC Ruswil 1/1 (2:2), 7. FC Buttisholz 1/1 (1:1), 8. FC Altbüron-Grossdietwil 1/1 (1:1), 9. FC Wolhusen 0/0 (0:0), 10. FC Escholzmatt-Marbach 0/0 (0:0), 11. FC Dagmersellen 1/0 (2:3), 12. FC Sempach 1/0 (1:3).

