4. Liga, Gruppe 1 Ricardo Ferreira führt Aegeri mit drei Toren zum Sieg gegen Goldau Als deutlich besser klassierte Mannschaft (Rang 3 vs. 10) ist Aegeri am Sonntag seiner Favoritenrolle gegen Goldau gerecht geworden und hat auswärts 4:1 gewonnen. 05.09.2021, 19.08 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Aegeri: Ricardo Ferreira brachte seine Mannschaft in der 26. Minute 1:0 in Führung. Christian Bärtschiger erhöhte in der 41. Minute zur 2:0-Führung für Aegeri. Die 49. Minute brachte für Goldau den Anschlusstreffer zum 1:2. Erfolgreich war Raphael Schmid.

Aegeri baute die Führung in der 52. Minute (Ricardo Ferreira) weiter aus (3:1). Ricardo Ferreira erzielte nur sieben Minuten später auch das 4:1 für Aegeri.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Goldau sah Luan Krasniqi (54.) die rote Karte. Gelb erhielt Luan Krasniqi (35.). Eine Verwarnung gab es für Aegeri, nämlich für Yves Rogenmoser (57.).

In der Tabelle liegt Aegeri weiterhin auf Rang 3. Das Team hat sieben Punkte. Für Aegeri ist es der zweite Sieg in Serie.

Aegeri tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von FC Schattdorf an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Die Partie findet am 11. September statt (18.00 Uhr, Sportplatz Grüner Wald, Schattdorf).

Unverändert liegt Goldau auf Rang 10. Das Team hat null Punkte. Goldau muss bereits die dritte Niederlage in Serie hinnehmen. Das Team hat noch nie gewonnen. Einmal verlor Goldau zuhause und zweimal auswärts.

Mit dem viertplatzierten FC Brunnen kriegt es Goldau als nächstes auswärts mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 11. September (18.00 Uhr, Schoeller).

Telegramm: SC Goldau III - FC Aegeri 2 1:4 (0:2) - Sportanlage «Tierpark» Goldau, Goldau – Tore: 26. Ricardo Ferreira 0:1. 41. Christian Bärtschiger 0:2. 49. Raphael Schmid 1:2. 52. Ricardo Ferreira 1:3. 59. Ricardo Ferreira 1:4. – Goldau: Raphael Schmid, Dusan Simic, Ardian Tahiri, Pirmin von Rickenbach, Luan Krasniqi, Flamur Sulejmani, Besard Ademi, Jonas Keiser, Florian Mrijaj, Lukas Fischlin, Nicholas Henseler. – Aegeri: Christian Romer, Mario Meisinger, Christian Bärtschiger, Mihailo Bukvic, Philipp Moser, Ricardo Ferreira, Michele Meier, Brian Iten, Patrick Elsener, Yves Rogenmoser, Dave Boog. – Verwarnungen: 35. Luan Krasniqi, 57. Yves Rogenmoser – Ausschluss: 54. Luan Krasniqi.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 1: SC Steinhausen - FC Walchwil 5:0, SC Goldau III - FC Aegeri 2 1:4, SC Menzingen - FC Schattdorf 0:3, FC Rotkreuz II - SC Cham III 3:2, Weggiser SC - FC Brunnen 1:2

Tabelle: 1. FC Schattdorf 3 Spiele/9 Punkte (9:0). 2. SC Steinhausen 3/9 (13:3), 3. FC Aegeri 2 3/7 (8:4), 4. FC Brunnen 3/6 (7:4), 5. FC Rotkreuz II 3/4 (5:7), 6. SC Menzingen 3/3 (5:7), 7. Weggiser SC 3/3 (5:5), 8. SC Cham III 3/3 (7:11), 9. FC Walchwil 3/0 (0:12), 10. SC Goldau III 3/0 (2:8).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 05.09.2021 17:52 Uhr.