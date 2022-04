3. Liga, Gruppe 2 Root gewinnt deutlich gegen Ebikon Sieg für Root: Gegen Ebikon gewinnt das Team am Donnerstag zuhause 3:0. 14.04.2022, 23.43 Uhr

In der 48. Minute schoss Michael Wigger Root mittels Elfmeter in Führung (1:0). In der 77. Minute baute der gleiche Michael Wigger die Führung für Root weiter aus. Das letzte Tor der Partie erzielte Dukagjin Radi, der in der 92. Minute die Führung für Root auf 3:0 ausbaute.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Ebikon sah Fabio Da Fonte Pais (89.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Cyrill Imhof (48.) und Raphael Mahler (52.). Root kassierte vier gelbe Karten.

Dass Ebikon so viele Gegentore hinnehmen muss, kommt eher selten vor. Total liess das Team 21 Tore in 14 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 1.3 Toren pro Spiel (Rang 4).

Root machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 18 Punkten auf Rang 6. Root hat bisher sechsmal gewonnen und achtmal verloren.

Root spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Malters (Platz 4). Zu diesem Spiel kommt es am 23. April (17.00 Uhr, Oberei, Malters).

Für Ebikon hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 19 Punkten auf Rang 5. Für Ebikon war es bereits die vierte Niederlage in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Ebikon in einem Auswärtsspiel mit seinem Tabellennachbarn FC Malters (Platz 4) zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am Dienstag (19. April) (20.00 Uhr, Oberei, Malters).

Telegramm: SK Root - FC Ebikon I 3:0 (0:0) - Unterallmend, Root – Tore: 48. Michael Wigger (Penalty) 1:0.77. Michael Wigger 2:0. 92. Dukagjin Radi 3:0. – Root: David Meier, Adriano Confortola, Mladen Milojicic, Pascal Christen, Ruben Antonio Barbosa Araujo, Ben Meierhans, Robin Krummenacher, Stefan Theiler, Claudio Strebel, Franco Ineichen, Jan Schenk. – Ebikon: Mario Buser, Marco Vrhovac, Cyrill Imhof, Raphael Mahler, Nils Kaufmann, Dusko Ostojic, Aniello Merola, Fabio Da Fonte Pais, Burhan Dugan, Thierry Noger, Niels Schamberger. – Verwarnungen: 40. Adriano Confortola, 48. Cyrill Imhof, 52. Raphael Mahler, 52. Stefan Theiler, 76. Michael Wigger, 87. Denis Konjevic – Ausschluss: 89. Fabio Da Fonte Pais.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 14.04.2022 23:40 Uhr.