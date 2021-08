Frauen 2. Liga Root gewinnt deutlich gegen Escholzmatt-Marbach Im zweiten Spiel der neuen Saison gewinnt Root zuhause gegen Escholzmatt-Marbach 4:1. Es ist bereits der zweite Sieg für das Team. 29.08.2021, 15.11 Uhr

(chm)

Das Skore eröffnete Melanie Burri in der 4. Minute. Sie traf für Root zum 1:0. Mit ihrem Tor in der 9. Minute brachte Sarina Sidler Root mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Root erhöhte in der 58. Minute seine Führung durch Sibylle Thalmann weiter auf 3:0.

Root erhöhte in der 87. Minute seine Führung durch Michele Christen weiter auf 4:0. In der 89. Minute sorgte Tabea Emmenegger noch für Resultatkosmetik für Escholzmatt-Marbach. Sie traf zum 1:4-Schlussstand.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In der Tabelle steht Root nach dem zweiten Spiel auf Rang 2 (sechs Punkte). Root spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Adligenswil. Diese Begegnung findet am 5. September statt (16.00 Uhr, Löösch, Adligenswil).

Escholzmatt-Marbach steht mit drei Punkten auf Rang 5. Für Escholzmatt-Marbach geht es daheim gegen SC Nebikon weiter. Die Partie findet am 7. September statt (20.00 Uhr, Sportplatz Ebnet, Escholzmatt).

Telegramm: SK Root - Team Region Entlebuch 4:1 (2:0) - Unterallmend, Root – Tore: 4. Melanie Burri 1:0. 9. Sarina Sidler 2:0. 58. Sibylle Thalmann 3:0. 87. Michele Christen 4:0. 89. Tabea Emmenegger 4:1. – Root: Andrea Schättin, Noemi Schumacher, Arife Vranja, Nadja Schmidiger, Veronika Sakica, Rita Landis, Gabrijella Sakica, Karin Thalmann, Michele Christen, Melanie Burri, Sarina Sidler. – Escholzmatt-Marbach: Melanie Schmid, Rebekka Studer, Julia Wicki, Tamara Emmenegger, Jana Bieri, Deborah Müller, Selina Burri, Eliane Fuchs, Michèle Bieri, Tabea Emmenegger, Sabine Dahinden. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele des Tages in der Frauen 2. Liga: SK Root - Team Region Entlebuch 4:1, FC Willisau - FC Adligenswil 4:2, Team Uri Frauen I - FC Horw 8:1

Tabelle: 1. Team Uri Frauen I 2 Spiele/6 Punkte (11:1). 2. SK Root 2/6 (10:2), 3. FC Willisau 2/6 (5:2), 4. SG Stans-Engelberg 1/3 (2:1), 5. Team Region Entlebuch 2/3 (3:5), 6. FC Horw 2/3 (5:10), 7. FC Kickers Luzern 1/0 (1:2), 8. FC Luzern Frauen 2 1/0 (0:1), 9. SC Nebikon 1/0 (2:4), 10. FC Lugano Femminile II 1/0 (0:3), 11. FC Küssnacht a/R 1/0 (1:6), 12. FC Adligenswil 2/0 (3:6).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 29.08.2021 15:08 Uhr.