3. Liga, Gruppe 2 Root mit Auswärtserfolg bei Buochs Sieg für Root: Gegen Buochs gewinnt das Team am Sonntag auswärts 3:1. 06.09.2021, 00.43 Uhr

(chm)

Das Skore eröffnete Bojan Vukovic in der 47. Minute. Er traf für Root zum 1:0. Mit seinem Tor in der 66. Minute brachte Edi Zec Root mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Wiederum Edi Zec erhöhte in der 80. Minute auf 3:0 für Root. In der 88. Minute sorgte Simon Mathis noch für Resultatkosmetik für Buochs. Er traf zum 1:3-Schlussstand.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Michael Wigger von Root erhielt in der 63. Minute die gelbe Karte.

In der Tabelle verbessert sich Root von Rang 12 auf 9. Das Team hat drei Punkte. Der erste Sieg der Saison für Root folgt nach zwei Niederlagen und null Unentschieden.

Root trifft im nächsten Spiel zuhause auf SC Kriens U23 (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am 12. September statt (15.00 Uhr, Unterallmend, Root).

Buochs rutscht in der Tabelle von Rang 10 auf 11. Das Team hat null Punkte. Buochs muss bereits die dritte Niederlage in Serie hinnehmen. Das Team hat noch nie gewonnen. Zweimal verlor Buochs zuhause und einmal auswärts.

Buochs trifft im nächsten Spiel auswärts auf Olympique Lucerne (Platz 12). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am 12. September statt (14.00 Uhr, Sportanlagen Allmend, Luzern).

Telegramm: SC Buochs - SK Root 1:3 (0:1) - Seefeld, Buochs – Tore: 47. Bojan Vukovic 0:1. 66. Edi Zec 0:2. 80. Edi Zec 0:3. 88. Simon Mathis 1:3. – Buochs: André Imfeld, Nil Niederberger, Marcel Hermann, Stefan Mathis, Dario Nickel, Dario Truttmann, Mike Amrhein, Nico Fischer, Ruben Alexandre Dos Santos Urbano, Marco Cataldi, Maurice Weh. – Root: David Meier, Patrik Wymann, Tim Meierhans, Mladen Milojicic, Michael Wigger, Stefan Theiler, Ben Meierhans, Robin Krummenacher, Franco Ineichen, Jan Schenk, Bojan Vukovic. – Verwarnungen: 63. Michael Wigger.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 2: FC Kickers Luzern - FC Hitzkirch 2:1, FC Adligenswil - Olympique Lucerne 9:0, SC Buochs - SK Root 1:3, FC Ebikon I - FC Malters 0:2, SC Kriens U23 - FC Horw 0:1

Tabelle: 1. FC Gunzwil 3 Spiele/9 Punkte (7:3). 2. FC Horw 3/9 (13:0), 3. FC Malters 3/9 (8:1), 4. FC Kickers Luzern 3/9 (6:2), 5. FC Adligenswil 3/6 (15:7), 6. FC Hitzkirch 3/3 (3:4), 7. FC Hergiswil II 3/3 (4:6), 8. FC Ebikon I 3/3 (4:4), 9. SK Root 3/3 (6:9), 10. SC Kriens U23 3/0 (0:7), 11. SC Buochs 3/0 (2:14), 12. Olympique Lucerne 3/0 (3:14).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des IFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 06.09.2021 00:39 Uhr.