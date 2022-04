3. Liga, Gruppe 2 Root mit Auswärtserfolg bei Malters – Siegtreffer in 88. Minute Root behielt im Spiel gegen Malters am Samstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 2:1. 24.04.2022, 14.49 Uhr

(chm)

Der Siegtreffer für Root gelang Jan Schenk in der 88. Minute. In der 51. Minute hatte Ben Meierhans Root in Führung gebracht. Der Ausgleich für Malters fiel in der 61. Minute durch Michel Stephan.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Dalijan Etemi von Malters erhielt in der 50. Minute die gelbe Karte.

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Root. Das Team liegt mit 21 Punkten auf Rang 5. Für Root ist es der zweite Sieg in Serie.

Root spielt in der nächsten Partie in einem Heimspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: SC Buochs (Rang 11). Die Partie findet am Mittwoch (27. April) statt (20.15 Uhr, Unterallmend, Root).

Für Malters hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 26 Punkten auf Rang 3. Malters hat bisher siebenmal gewonnen, sechsmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Malters geht es in einem Heimspiel gegen FC Hitzkirch (Platz 8) weiter. Die Partie findet am 7. Mai statt (17.00 Uhr, Oberei, Malters).

Telegramm: FC Malters - SK Root 1:2 (0:0) - Oberei, Malters – Tore: 51. Ben Meierhans 0:1. 61. Michel Stephan 1:1. 88. Jan Schenk 1:2. – Malters: Mauro Vivian, Reto Bachmann, Samuel Furrer, Dario Suter, Alessandro Calabrese, Levin Bucheli, Dalijan Etemi, Manuel Gasser, Julian Birri, Niclas Baumeler, Michel Stephan. – Root: David Meier, Adriano Confortola, Mladen Milojicic, Pascal Christen, Ruben Antonio Barbosa Araujo, Robin Krummenacher, Ben Meierhans, Stefan Theiler, Tim Meierhans, Claudio Strebel, Dukagjin Radi. – Verwarnungen: 50. Dalijan Etemi.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 24.04.2022 14:46 Uhr.