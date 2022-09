Frauen 2. Liga Root mit Sieg gegen Horw Root hat auch sein zweites Spiel für sich entschieden: Gegen Horw setzt es zuhause ein 4:2 ab. 04.09.2022, 16.19 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Sarina Sidler für Root. In der 5. Minute traf sie zum 1:0. Mit ihrem Tor in der 47. Minute brachte Arife Vranja Root mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Dank dem Treffer von Viviane Lötscher (53.) reduzierte sich der Rückstand für Horw auf ein Tor (1:2).

Root baute die Führung in der 62. Minute (Vanesa Hazeraj) weiter aus (3:1). Sarina Sidler baute in der 90. Minute die Führung für Root weiter aus (4:1). In der 92. Minute sorgte Ingrid Geisser noch für Resultatkosmetik für Horw. Sie traf zum 2:4-Schlussstand.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Root liegt nach Spiel 2 auf Rang 1. Für Root geht es auswärts gegen FC Küssnacht a/R (Platz 6) weiter. Das Spiel findet am 11. September statt (16.00 Uhr, Luterbach, Küssnacht a/R).

Nach dem zweiten Spiel steht Horw auf dem siebten Rang. Im nächsten Spiel kriegt es Horw zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Willisau. Das Spiel findet am 10. September statt (18.00 Uhr, Seefeld, Horw).

Telegramm: SK Root - FC Horw 4:2 (1:0) - Unterallmend, Root – Tore: 5. Sarina Sidler 1:0. 47. Arife Vranja 2:0. 53. Viviane Lötscher 2:1. 62. Vanesa Hazeraj 3:1. 90. Sarina Sidler 4:1. 92. Ingrid Geisser 4:2. – Root: Sara Antolino, Noelle Grau, Luana Betschen, Nadja Schmidiger, Arife Vranja, Melanie Burri, Michele Christen, Karin Thalmann, Rita Landis, Sibylle Thalmann, Sarina Sidler. – Horw: Sarah Bürgi, Ladina Ringeisen, Astrid Beeler, Carmela Bernasconi, Viviane Lötscher, Vivienne van de Rijt, Tiziana Rothenfluh, Fabienne Engel, Ramona Heer, Michaela Zellweger, Selina Portmann. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 2. Liga:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 04.09.2022 16:16 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.