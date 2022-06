Frauen 2. Liga Root siegt nach vier Niederlagen Gegen Horw gewinnt Root am Mittwoch zum ersten Mal nach vier Niederlagen in Serie. Das Team gewann auswärts 4:1. 10.06.2022, 08.32 Uhr

Das Skore eröffnete Sibylle Thalmann in der 32. Minute. Sie traf für Root zum 1:0. Melanie Burri sorgte in der 50. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Root. Root erhöhte in der 60. Minute seine Führung durch Sibylle Thalmann weiter auf 3:0.

Karin Thalmann baute in der 63. Minute die Führung für Root weiter aus (4:0). In der 75. Minute sorgte Michaela Zellweger noch für Resultatkosmetik für Horw. Sie traf zum 1:4-Schlussstand.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In der Abwehr gehört Root zu den Besten: Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 1.4 (Rang 3).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Root. Mit 41 Punkten liegt das Team auf Rang 3. Root hat bisher 13mal gewonnen, sechsmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Root spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Lugano Femminile II (Platz 8). Zu diesem Spiel kommt es am Sonntag (12. Juni) (15.00 Uhr, Unterallmend, Root).

Für Horw hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 27 Punkten auf Rang 7. Horw hat bisher achtmal gewonnen, zehnmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Horw spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Adligenswil (Platz 11). Diese Begegnung findet am Sonntag (12. Juni) statt (16.00 Uhr, Löösch, Adligenswil).

Telegramm: FC Horw - SK Root 1:4 (0:1) - Seefeld, Horw – Tore: 32. Sibylle Thalmann 0:1. 50. Melanie Burri 0:2. 60. Sibylle Thalmann 0:3. 63. Karin Thalmann 0:4. 75. Michaela Zellweger 1:4. – Horw: Sarah Bürgi, Katrin Pfandl, Astrid Beeler, Carmela Bernasconi, Ladina Ringeisen, Tiziana Rothenfluh, Vivienne van de Rijt, Sabina Odermatt, Ramona Heer, Selina Portmann, Ivona Mikolic. – Root: Jasmin Sidler, Fabiola Sidler, Nadja Schmidiger, Arife Vranja, Veronika Sakica, Melanie Burri, Karin Thalmann, Rita Landis, Michele Christen, Sibylle Thalmann, Sarina Sidler. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 2. Liga:

Tabelle

