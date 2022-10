3. Liga, Gruppe 2 Rothenburg bezwingt auswärts Südstern – Später Siegtreffer durch Pietro Di Berardino Rothenburg behielt im Spiel gegen Südstern am Samstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 2:1. 10.10.2022, 11.51 Uhr

(chm)

Der Siegtreffer für Rothenburg gelang Pietro Di Berardino in der 88. Minute. In der 26. Minute hatte Dario Hänsli Rothenburg in Führung gebracht. Der Ausgleich für Südstern fiel in der 44. Minute durch Renato Pereira Da Silva.

Gelbe Karten gab es bei Südstern für Mubekir Redzepi (28.), Baskim Osmani (91.) und Kujtim Pnishi (91.). Gelbe Karten gab es bei Rothenburg für Luis Miguel Cotrim Camacho (74.) und Marvin Glanzmann (81.).

Rothenburg schiesst am meisten Tore in seiner Gruppe. Im Schnitt erzielt das Team 3.1 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach acht Spielen, in denen die Offensive 25 Tore erzielte.

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Rothenburg. Das Team liegt mit 13 Punkten auf Rang 5. Rothenburg hat bisher viermal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Rothenburg daheim auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das elftplatzierte FC Adligenswil. Die Partie findet am 16. Oktober statt (14.00 Uhr, Chärnsmatt, Rothenburg).

Nach der Niederlage büsst Südstern einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit zehn Punkten auf Rang 6. Südstern hat bisher zweimal gewonnen, zweimal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Südstern geht es auswärts gegen FC Hitzkirch (Platz 9) weiter. Diese Begegnung findet am 16. Oktober statt (14.00 Uhr, Sportplatz Hegler, Hitzkirch).

Telegramm: FC Südstern - FC Rothenburg 1:2 (1:1) - Grenzhof, Luzern – Tore: 26. Dario Hänsli (Penalty) 0:1.44. Renato Pereira Da Silva 1:1. 88. Pietro Di Berardino 1:2. – Südstern: Renato Pereira Da Silva, Vinicios Luiz Alcantara Vieira, Fidele Fernandez Nsegue, Baskim Osmani, Sezgin Fetija, Felipe Burkhardt Batista, William Spaniol, Patrick Adriano Tiepo, Altin Syla, Welligton Rodrigues Alves, Gerson Michael Rosario de Lima Sousa. – Rothenburg: Alessandro Marelli, Luis Miguel Cotrim Camacho, Marc Unternährer, Oliver Schöpfer, Jan Portmann, Adrian Fries, Davide Di Berardino, Dario Hänsli, Pascal Zimmermann, Yves Zurkirchen, Yasha Schmid. – Verwarnungen: 28. Mubekir Redzepi, 74. Luis Miguel Cotrim Camacho, 81. Marvin Glanzmann, 91. Baskim Osmani, 91. Kujtim Pnishi.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 10.10.2022 11:48 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.