3. Liga, Gruppe 2 Rothenburg siegt gegen Kickers Rothenburg gewinnt am Donnerstag zuhause gegen Kickers 5:3. 16.09.2022, 22.24 Uhr

Das erste Tor der Partie fiel für Rothenburg: Jan Portmann brachte seine Mannschaft in der 6. Minute 1:0 in Führung. In der 15. Minute baute Pascal Zimmermann den Vorsprung für Rothenburg auf zwei Tore aus (2:0). Dario Hänsli baute in der 35. Minute die Führung für Rothenburg weiter aus (3:0).

Adrian Fries baute in der 54. Minute die Führung für Rothenburg weiter aus (4:0). In der 55. Minute verkleinerte Joachim Berchtold den Rückstand von Kickers auf 1:4. Yonas Kidane (64. Minute) liess Kickers auf 2:4 herankommen.

Dank dem Treffer von Sven Gehrig (75.) reduzierte sich der Rückstand für Kickers auf ein Tor (3:4). In der 80. Minute erhöhte Davide Di Berardino auf 5:3 für Rothenburg.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Rothenburg für Dario Hänsli (66.) und Livio Kauer (86.). Keine einzige Karte erhielt Kickers.

Die Offensive von Rothenburg ist die beste der Gruppe. Total schoss das Team 20 Tore in fünf Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 4 Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Kickers kassiert nicht selten viele Gegentore. Das Team kassiert im Schnitt 3 Tore pro Partie (Rang 10).

Rothenburg rückt mit dem Sieg an die Tabellenspitze vor. Das Team hat nach fünf Spielen zehn Punkte auf dem Konto. Das Team verbessert sich um zwei Plätze. Für Rothenburg ist es bereits der dritte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat dreimal zuhause und nie auswärts gewonnen. Ein Spiel von Rothenburg ging unentschieden aus. Rothenburg siegte zudem erstmals auswärts.

Im nächsten Spiel trifft Rothenburg in einem Auswärtsspiel auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das achtplatzierte FC Malters. Zu diesem Spiel kommt es am 22. September (20.00 Uhr, Oberei, Malters).

Für Kickers hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sechs Punkten auf Rang 5. Kickers hat bisher zweimal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Kickers daheim mit seinem Tabellennachbarn FC Hitzkirch (Platz 6) zu tun. Die Partie findet am 25. September statt (14.00 Uhr, Sportplatz Tribschen, Luzern).

Telegramm: FC Rothenburg - FC Kickers Luzern 5:3 (3:0) - Chärnsmatt, Rothenburg – Tore: 6. Jan Portmann 1:0. 15. Pascal Zimmermann 2:0. 35. Dario Hänsli 3:0. 54. Adrian Fries 4:0. 55. Joachim Berchtold 4:1. 64. Yonas Kidane 4:2. 75. Sven Gehrig 4:3. 80. Davide Di Berardino 5:3. – Rothenburg: Alessandro Marelli, Luis Miguel Cotrim Camacho, Norman Williner, Adrian Fries, Jan Portmann, Dario Hänsli, Pascal Zimmermann, Marc Unternährer, Davide Di Berardino, Yasha Schmid, Emre Dincer. – Kickers: Mario Jankov, Jan Fischer, Joao Ricardo Presas Abreu, Yonas Kidane, Ardit Ajdini, Gazmend Rama, Sven Gehrig, Thorben Müller, Mithulan Rasakumar, Ivan Maric, Ibrahima Condé. – Verwarnungen: 66. Dario Hänsli, 86. Livio Kauer.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 16.09.2022 22:21 Uhr.

