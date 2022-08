3. Liga, Gruppe 2 Rothenburg siegt im Auftaktspiel gegen Küssnacht a/R Rothenburg beginnt die Saison mit einem Erfolgserlebnis: Gegen Küssnacht a/R setzt es zuhause einen 4:2-Sieg ab. 21.08.2022, 14.34 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Küssnacht a/R: Michael Stadler brachte seine Mannschaft in der 5. Minute 1:0 in Führung. Der Treffer fiel mittels Penalty. In der 8. Minute traf Livio Kauer für Rothenburg zum 1:1-Ausgleich. Pietro Di Berardino traf in der 19. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Rothenburg.

In der 85. Minute baute Livio Kauer den Vorsprung für Rothenburg auf zwei Tore aus (3:1). Yasha Schmid baute in der 86. Minute die Führung für Rothenburg weiter aus (4:1). Den Schlussstand stellte Kevin Schilliger in der 91. Minute her, als er für Küssnacht a/R auf 2:4 verkürzte.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Rothenburg gab es vier gelbe Karten. Bei Küssnacht a/R erhielten Antonio Linares Jimenez (30.) und Alessio Ioanna (89.) eine gelbe Karte.

Rothenburg reiht sich nach dem Spiel auf Rang 2 ein. Für Rothenburg geht es auf fremdem Terrain gegen FC Ebikon I (Platz 6) weiter. Das Spiel findet am 27. August statt (18.00 Uhr, Risch, Ebikon).

Nach dem ersten Spiel steht Küssnacht a/R auf dem zehnten Rang. Mit dem viertplatzierten FC Hitzkirch kriegt es Küssnacht a/R als nächstes zuhause mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Die Partie findet am 27. August statt (17.30 Uhr, Luterbach, Küssnacht a/R).

Telegramm: FC Rothenburg - FC Küssnacht a/R 1 4:2 (2:1) - Chärnsmatt, Rothenburg – Tore: 5. Michael Stadler (Penalty) 0:1.8. Livio Kauer 1:1. 19. Pietro Di Berardino 2:1. 85. Livio Kauer 3:1. 86. Yasha Schmid 4:1. 91. Kevin Schilliger 4:2. – Rothenburg: Alessandro Marelli, Luca Martin, Oliver Schöpfer, Norman Williner, Jan Portmann, Adrian Fries, Pietro Di Berardino, Livio Kauer, Yves Zurkirchen, Dario Hänsli, Yasha Schmid. – Küssnacht a/R: Jonas Wagner, Nik Stuber, Kevin Schilliger, Elias Ulrich, Sebastian Tschupp, Nicola Landolt, Roberto Tarzia, Janis Müller, Vitor Hugo Gomes Santos, Michael Stadler, Antonio Linares Jimenez. – Verwarnungen: 30. Oliver Schöpfer, 30. Antonio Linares Jimenez, 47. Adrian Fries, 87. Livio Kauer, 89. Marvin Glanzmann, 89. Alessio Ioanna.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 21.08.2022 14:31 Uhr.