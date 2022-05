2. Liga Rothenburg sorgt bei Sempach für Überraschung Überraschung bei Rothenburg gegen Sempach: Der Tabellenelfte (Rothenburg) hat am 09.05.2022, 10.19 Uhr

(chm)

Samstag

auswärts den Tabellendritten 3:2 besiegt.

Sempach ging zunächst in Führung, als Kilian Bühlmann in der 17. Minute traf. Dann glich aber Dario Hänsli (26.) für Rothenburg aus. Erich Schnider in der 68. Minute und Dario Hänsli in der 71. Minute brachten Rothenburg sodann 3:1 in Führung. In der Schlussphase kam Sempach noch auf 2:3 heran. Kevin Schnider war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 89. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Rothenburg gab es vier gelbe Karten. Bei Sempach erhielten Luca Cipolla (81.) und Luca Müller (86.) eine gelbe Karte.

In der Abwehr gehört Rothenburg zu den Besten: Im Schnitt lässt das Team 1.4 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach 21 Spielen, in denen die Defensive 30 Tore hinnehmen musste (Rang 3).

Dass Sempach so viele Gegentore hinnehmen muss, kommt eher selten vor. Die total 30 Gegentore in 21 Spielen bedeuten einen Schnitt von 1.4 Toren pro Match (Rang 3).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Rothenburg. 25 Punkte bedeuten Rang 10. Rothenburg hat bisher sechsmal gewonnen, achtmal verloren und siebenmal unentschieden gespielt. Rothenburg konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Im nächsten Spiel kriegt es Rothenburg zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Littau. Zu diesem Spiel kommt es am 14. Mai (18.00 Uhr, Chärnsmatt, Rothenburg).

Nach der Niederlage büsst Sempach einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 31 Punkten auf Rang 4. Sempach hat bisher achtmal gewonnen, sechsmal verloren und siebenmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Sempach in einem Auswärtsspiel mit seinem Tabellennachbarn Luzerner SC (Platz 5) zu tun. Die Partie findet am 14. Mai statt (18.00 Uhr, Hubelmatt, Luzern).

Telegramm: FC Sempach - FC Rothenburg 2:3 (1:1) - Sportanlage Seeland, Sempach – Tore: 17. Kilian Bühlmann 1:0. 26. Dario Hänsli (Penalty) 1:1.68. Erich Schnider 1:2. 71. Dario Hänsli (Penalty) 1:3.89. Kevin Schnider 2:3. – Sempach: Raphael Helfenstein, Luca Cipolla, Simon Eberle, Luca Müller, Jonas Zust, Adrian Schnider, Rafael Gomes Machado, Tim Tampe, Jonas Bucher, Kilian Bühlmann, Michael Fölmli. – Rothenburg: João Pedro Da Silva Lopes, Luca Imfeld, Norman Williner, Oliver Schöpfer, Jan Portmann, Yves Zurkirchen, Pascal Zimmermann, Noe Durand, Davide Di Berardino, Emre Dincer, Dario Hänsli. – Verwarnungen: 20. Oliver Schöpfer, 37. Noe Durand, 54. Norman Williner, 81. Luca Cipolla, 83. Pascal Zimmermann, 86. Luca Müller.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 09.05.2022 10:16 Uhr.