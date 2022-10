4. Liga, Gruppe 2 Rotkreuz bezwingt auswärts Brunnen Sieg für Rotkreuz: Gegen Brunnen gewinnt das Team am Freitag auswärts 3:2. 14.10.2022, 23.56 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Rotkreuz: Granit Tahiraj brachte seine Mannschaft in der 24. Minute 1:0 in Führung. Ein Penalty, erfolgreich verwandelt durch Lev Reygel, sorgte in der 69 für den Ausgleich für Brunnen. Semir Sinani schoss Rotkreuz in der 71. Minute zur 2:1-Führung.

Den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Rotkreuz stellte Jasin Rexhepi in Minute 74 her. Gilles Allemann erzielte in der 79. Minute den Anschlusstreffer zum 2:3 für Brunnen. Es blieb der letzte Treffer der Partie.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Rotkreuz erhielten Besart Murina (41.), Semir Sinani (61.) und Liridon Dushica (68.) eine gelbe Karte. Bei Brunnen erhielten Meriton Prenaj (41.), Gazmend Rexhaj (59.) und Gabriell Domgjoni (79.) eine gelbe Karte.

Mit einem Tore-Schnitt von 2.6 Toren pro Spiel ist Rotkreuz bekannt für eine starke Offensive. Statistisch gesehen hat das Team die siebtbeste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 7 mit durchschnittlich 3.4 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Brunnen ein relativ häufiges Phänomen. Das Team kassiert im Schnitt 3.5 Tore pro Partie (Rang 8).

Rotkreuz machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit zehn Punkten auf Rang 6. Rotkreuz hat bisher dreimal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Rotkreuz tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von FC Ibach II an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Das Spiel findet am 22. Oktober statt (18.00 Uhr, Sportpark/Dorfmatt Rotkreuz, Rotkreuz).

Nach der Niederlage büsst Brunnen einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit neun Punkten auf Rang 7. Brunnen hat bisher dreimal gewonnen und fünfmal verloren.

Für Brunnen geht es auswärts gegen FC Dietwil (Platz 4) weiter. Die Partie findet am 22. Oktober statt (18.00 Uhr, Schadhölzli, Dietwil).

Telegramm: FC Brunnen b - FC Rotkreuz III 2:3 (0:1) - Schoeller – Tore: 24. Granit Tahiraj 0:1. 69. Lev Reygel (Penalty) 1:1.71. Semir Sinani 1:2. 74. Jasin Rexhepi 1:3. 79. Gilles Allemann 2:3. – Brunnen: Gilles Allemann, Adrian Berbatovci, Stiv Jovanovic, Meriton Prenaj, Asmir Mavric, Pali Berisha, Albert Domgjoni, Gazmend Rexhaj, Gabriell Domgjoni, Gjergj Domgjoni, Lev Reygel. – Rotkreuz: Laurent Canaj, Erion Zukaj, Liridon Dushica, Artan Dauti, Valon Kolonja, Jasin Rexhepi, Besart Murina, Alessandro Manuel Valadares, Besmir Murina, Granit Tahiraj, Semir Sinani. – Verwarnungen: 41. Meriton Prenaj, 41. Besart Murina, 59. Gazmend Rexhaj, 61. Semir Sinani, 68. Liridon Dushica, 79. Gabriell Domgjoni.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 14.10.2022 23:53 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.