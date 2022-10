4. Liga, Gruppe 1 Rotkreuz gewinnt klar gegen Erstfeld Rotkreuz gewinnt am Samstag zuhause gegen Erstfeld 4:1. 03.10.2022, 00.07 Uhr

Janis Baumann eröffnete in der 18. Minute das Skore, als er für Erstfeld das 1:0 markierte. Rotkreuz glich in der 37. Minute durch Markus Bösch aus. Dimitri Zülle brachte Rotkreuz 2:1 in Führung (43. Minute).

Dimitri Zülle war es auch, der in der 66. Minute Rotkreuz weiter in Führung brachte. Sein zweiter Treffer in Folge bedeutete das 3:1. Das letzte Tor der Partie erzielte Balu Ndoy Bokanga, der in der 68. Minute die Führung für Rotkreuz auf 4:1 ausbaute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Rotkreuz für Ilaz Hyseni (4.) und Marco Sidler (60.). Eine Verwarnung gab es für Erstfeld, nämlich für Tobias Walker (67.).

Rotkreuz spielte in der Abwehr bisher immer grundsolide: Durchschnittlich lässt das Team nur 1 Treffer zu pro Spiel. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Der Sturm belegt mit 19 geschossenen Toren Rang 2.

Die Abwehr von Erstfeld kassiert nicht selten viele Gegentore. Im Schnitt lässt das Team 3.3 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach sechs Spielen, in denen die Defensive 20 Tore hinnehmen musste (Rang 9).

Dank dem Sieg führt Rotkreuz neu die Tabelle an. Nach sechs Spielen hat das Team 14 Punkte. Es macht einen Platz gut. Rotkreuz hat bisher viermal gewonnen, nie verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Rotkreuz spielt in der nächsten Partie in einem Auswärtsspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Schattdorf (Rang 9). Die Partie findet am 8. Oktober statt (18.00 Uhr, Sportplatz Grüner Wald, Schattdorf).

Nach der Niederlage büsst Erstfeld einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit sechs Punkten auf Rang 7. Erstfeld hat bisher zweimal gewonnen und viermal verloren. Erstfeld verlor zudem erstmals zuhause.

Erstfeld trifft im nächsten Spiel zuhause auf SC Goldau III (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am 8. Oktober statt (18.00 Uhr, Pfaffenmatt, Erstfeld).

Telegramm: FC Rotkreuz II - ESC Erstfeld 4:1 (2:1) - Sportpark/Dorfmatt Rotkreuz, Rotkreuz – Tore: 18. Janis Baumann 0:1. 37. Markus Bösch 1:1. 43. Dimitri Zülle 2:1. 66. Dimitri Zülle 3:1. 68. Balu Ndoy Bokanga (Penalty) 4:1. – Rotkreuz: Colin Bucheli, Mattia Palatucci, Markus Bösch, Marco Sidler, Cédric Schneider, Yannik Huwiler, Dimitri Zülle, Ilaz Hyseni, Ahmed Abduqadir, Colin Hausheer, Balu Ndoy Bokanga. – Erstfeld: Robin Baumann, Noah Torres, Antonio Beljan, Matthäus Baumann, Tim Walker, Tobias Walker, Juan Gnos, Danilo Triulzi, Janick Gisler, Janis Baumann, Patrick Traxel. – Verwarnungen: 4. Ilaz Hyseni, 60. Marco Sidler, 67. Tobias Walker.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 03.10.2022 00:03 Uhr.

